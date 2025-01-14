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رياضة

هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام برينتفورد بالدوري الانجليزي

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

الدوري الإنجليزي، اعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة  نظيره برينتفورد، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب جيتش كوميونيتي ضمن الأسبوع الحادي والعشرين من بطولة البريميرليج.

تشكيل مانشستر سيتي امام برينتفورد

 

تشكيل برينتفورد أمام مانشستر سيتي 

 


موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد 

من المقرر، أن تنطلق  صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

 

القناة الناقلة لمواجهة مانشستر سيتي وبرينتفورد


وتذاع بطولة الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتذاع مباراة المان سيتي وبرينتفورد تحديدًا على قناة bein sports HD2.

 

 

وعلى صعيد متصل كشفت شبكة سكاي ألمانيا،  أن هناك مفاوضات جديدة تمت بين ناديي مانشستر سيتي وآينتراخت فرانكفورت الألماني، حول صفقة انتقال الدولي المصري عمر مرموش.

 

 

وأضافت الشبكة، أن المفاوضات تمت بين المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي، تشيكي بيجيريستين ومسئولي فرانكفورت، مع العلم أن الناديين ليسا بعيدين عن بعضهما في تلك المحادثات.

قيمة صفقة عمر مرموش وموعد انتقاله إلى مانشستر سيتي 

وأضاف التقرير، أن الصفقة قد تصل إلى 70 مليون يورو، كمبلغ ثابت، إلى جانب المكافآت، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، وأن جميع الأطراف تعمل على إكمال الصفقة بشكل سريع، حيث لا يمكن استبعاد التوصل إلى اتفاق غدًا.

 

واختتمت الصحيفة، تقريرها بأن هناك إمكانية لغياب مرموش عن مباراة فرانكفورت في الجولة السابعة عشر من الدوري الألماني ضد فرايبورج، رغم تصريحات المدرب المؤكدة لوجود النجم المصري في اللقاء.

 

 

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