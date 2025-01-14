الثلاثاء 14 يناير 2025
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مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النيران بالقليوبية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

لقى عنصران إجراميان مصرعهما في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية.

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مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكك الحديدية بالقليوبية

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البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث مديرية أمن القليوبية والمقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بقيام عنصرين إجراميين ولاحدهما «معلومات جنائية» وسبق حبسه في عدة قضايا بتكوين تشكيل عصابي وقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، واتخاذ دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.


وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية بقيادة النقيب أحمد مصطفى سالم والنقيب عمرو بدر والنقيب أحمد عزازي والنقيب أحمد طلعت عدس والنقيب أحمد أبوزيد والنقيب مكسيموس ماجد معاوني رئيس المباحث، بمداهمة البؤرة الإجرامية، وعند رؤية المتهمين لضباط الشرطة أطلقوا صوبهم أعيرة نارية فبادرتهم القوة بإطلاق النيران مما أسفر عن مصرع العنصرين الإجراميين.

وبتفتيش المكان عثر على مواد مخدرة مختلفة الأنواع وأسلحة نارية "آلي وطبنجة"، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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