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جامعة عين شمس تنظم المؤتمر السنوي الـ 20 لمركز تعليم الكبار

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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يعقد  مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس مؤتمره السنوي العشرون للمركز بعنوان  "الأمن السيبراني وتعليم الكبار في الوطن العربي"، والذى من المقرر عقده بنظامي الحضور المباشر والأونلاين في الفترة من 28 - 30 يناير 2025 بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة بالجامعة.

جامعة عين شمس تنظم المؤتمر السنوي العشرون لمركز تعليم الكبار بعنوان "الأمن السيبراني وتعليم الكبار في الوطن العربى "

يقام المؤتمر تحت رعاية  محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، وبرئاسة  غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقرر عام المؤتمر إسلام السعيد مدير المركز.

يناقش المؤتمر عدة محاور منها: تعليم الكبار والتمكين التقني والاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة بالوطن العربي والأدوار الجديدة لهذه المؤسسات في ضوء الضوابط الأساسية للأمن السيبراني، وخططه وبرامج تعليم الكبار بالوطن العربي بالإضافة لمحو الأمية التكنولوجية والتى تمثل ضرورة حتمية في عصر التواصل الرقمي.

ويطرح المشاركون به أفضل الممارسات العالمية والعربية في مجال الأمن السيبراني بالمؤسسات التعليمية،  و دور وسائل الإعلام والاتصال الرقمية في تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة ومناهج تعليم الكبار بالمنطقة في ضوء مهارات التواصل الرقمي.

كما يتناول الخبراء فى المؤتمر  تدريب وإعداد الكوادر العاملة في مجال تعليم الكبار بالوطن العربي لتفعيل دورهم في الأمن السيبراني بالمؤسسات التعليمية.

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