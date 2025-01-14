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رياضة

كونسيساو يعلن تشكيل ميلان أمام كومو في الدوري الإيطالي

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

أعلن سيرجيو كونسيساو المدير الفني لـ فريق إي سي ميلان تشكيل فريقه لمواجهة نظيره كومو، فى المباراة التى تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب جوزيبي سينيجاليا في لقاء مؤجل من الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الإيطالي.

 

تشكيل ميلان أمام كومو 

وجاء تشكيل ميلان ضد كومو كالتالى:
ماينان، إيمرسون، تومورى، مالك ثياو، ثيو هيرنانديز، بن ناصر، فوفانا، ريندرز، بوليسيتش، موراتا، رافاييل لياو.

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ترتيب ميلان وكومو في الدوري الإيطالي 

ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، بينما يحتل كومو المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.

تعادل ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي

وكان فريق ميلان تعادل مع نظيره كالياري إيجابيا بهدف لكل فريق في إطار الجولة العشرين من الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.

أحرز هدف ميلان ألفارو موراتا في الدقيقة  51، بينما تعادل لـ كالياري نادر زورتيا في الدقيقة  55.

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