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اقتصاد

الرقابة على الصادرات: استمرار العمل بالمنافذ الجمركية يوم السبت 25 يناير 2025

المهندس عصام النجار
المهندس عصام النجار

 أكد المهندس  عصام النجار رئيس مجلس إدارة  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
 انه سيتم  بالعمل  بالمنافذ الجمركية يوم السبت 25 يناير ٢٠٢٥ بكافة فروع وموانئ الهيئة وفقا لمواعيد العمل المقررة من السلطة المختصة كما يتم العمل بصالات التعامل بالإدارة المركزية للتسجيلات التجارية.

 

 وقال إن ذلك يأتى تنفيذا لقرارات  رئيس مجلس الوزراء بالعمل بالمنافذ الجمركية طوال ايام الاسبوع بما فيها الإجازات الرسمية

 

 خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين

 

أكد  المهندس حسن الخطيب  والتجارة الخارجية أنه تم  وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين.

 

وقال الخطيب ان الخطة  تعتمد  على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد، حيث تسهم هذه الجهود فى توفير 284 مليون دولار.

 

زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية

 واشار الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية

 

 ولفت  إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.

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الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات الصادرات والواردات الصادرات

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