الثلاثاء 14 يناير 2025
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خارج الحدود

خبير علاقات دولية: وزير مالية الاحتلال ربما يعارض صفقة الأسرى فى التصريحات فقط

وزير المالية الإسرائيلي،
وزير المالية الإسرائيلي، فيتو

أكد طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن هناك تغيرات ملموسة في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسليل سموتريتش، قد يكون معارضًا من حيث التصريحات فقط.

أغلبية نتنياهو في موجهة سموتريتش

وتابع: يملك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأغلبية في الكنيست، مما يعزز قدرته على الحفاظ على حكومته دون الحاجة إلى دعم سموتريتش.

مؤشرات إيجابية حول صفقة وقف إطلاق النار

وأضاف البرديسي، خلال مداخلة له في قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك مؤشرات إيجابية تقترب من الوصول إلى اتفاق، إذ تشير المفاوضات الحالية إلى تقدم ملموس، بعد ثماني جولات من التفاوض منذ بداية الحرب في قطاع غزة، ومع ذلك، أشار إلى أن نتنياهو قد تراجع عن إبرام اتفاقات في مرات سابقة.

وأوضح البرديسي، أن التفاؤل بنجاح هذه المفاوضات يتزايد بسبب الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن نائب ترامب، جي دي فانس، أشار إلى أن الرئيس الأمريكي المقبل يضغط لتحقيق هذه الصفقة قبل موعد تنصيبه في 20 يناير.

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وزير مالية الاحتلال غزة نتنياهو ترامب بتسليل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي

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