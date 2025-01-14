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دين ودنيا

خالد الجندي: لو زوجتك أو زوجك شهد لك بالصلاح فأنت كذلك (فيديو)

الشيخ خالد الجندي،
الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع معيارًا مهمًا للجودة في العمل الصالح يتمثل في "حسن المعاملة مع الأهل"

حديث خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي

 لافتا إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف: 'خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي'، وهذا الحديث ليس مقتصرًا على الزوجة فقط، بل يشمل جميع أفراد الأسرة مثل الأبناء والوالدين والأخوة، وبالتالي، فإن معيار الجودة في الأخلاق والعبادة يكمن في كيفية تعاملك مع أهلك".


وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء: "قد تستطيع أن تكون مثالًا للخلق الحميد في أماكن أخرى مثل المسجد أو العمل، ولكن إذا كنت لا تستطيع أن تُظهر نفس الصفات في المنزل مع زوجتك وأطفالك، فهذا هو الاختبار الحقيقي، حسن معاملتك لأهلك هو مقياس جودتك وصدقك في أعمال الخير".

خالد الجندي: البيوت هي المكان الذي تسقط فيه الأقنعة وتظهر الحقيقة

وأوضح: "البيوت هي المكان الذي تسقط فيه الأقنعة وتظهر الحقيقة"، مشيرًا إلى أن المقياس الحقيقي لكونك رجل صالح أو امرأة صالحة هو ما تشهد به أسرتك من حسن معاملتك وصدقك، لو زوجتك أو زوجك شهد لك بالصلاح فأنت كذلك".

 

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الأعلى للشئون الإسلامية الحديث الشريف الشيخ خالد الجندي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حسن المعاملة مع الأهل خالد الجندي

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