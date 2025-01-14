الثلاثاء 14 يناير 2025
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سياسة

تفاصيل لقاء رئيس النواب بنقيب الأطباء لمتابعة مستجدات مشروع قانون المسئولية الطبية

لقاء رئيس النواب
لقاء رئيس النواب مع نقيب الأطباء

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، والمحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

 

وجاء ذلك بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

 

مناقشة مقترحات الأطباء بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية 

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أهمية دراسة المقترحات المقدمة من النقابات المختصة خاصة نقابة الأطباء على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

 

الاستجابة لمطالب الأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية 

وخلال اللقاء أشاد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم لعدد من طلبات الأطباء، متطلعًا بأن تكون المناقشات أثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس منفتحة على باقى آراء نقابة الأطباء.

جدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، انتهت مؤخرًا من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وأدخلت عددًا من التعديلات اللازمة عليه تلبية لمطالب النقابات الطبية المختصة خاصة نقابة الأطباء.

وتعكف لجنة الصحة بمجلس النواب، حاليًا على إعداد تقرير بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، تمهيدًا لعرضه على المجلس في الجلسات العامة.

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