الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نقابة الأطباء تجتمع مع رؤساء وممثلي الجمعيات الطبية لمناقشة المسؤولية الطبية

نقابة الاطباء، فيتو
نقابة الاطباء، فيتو

تستقبل النقابة العامة للأطباء، في الخامسة مساء اليوم، رؤساء وممثلي الجمعيات الطبية المصرية، في اجتماع هام لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية. 

وأكد الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، أن إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الطبي الوارد حدوثه والاكتفاء بالتعويض للمريض لجبر الضرر، أحد مطالب النقابة الأساسية التي تتمسك بها في مشروع قانون المسؤولية الطبية وقد أكدنا على ذلك في كل المناقشات.

الغرامة عقوبة جنائية تستهدف تحقيق الردع،

وأوضح الدكتور محمد فريد حمدي، أن الغرامة عقوبة جنائية تستهدف تحقيق الردع، وهذا لا ينطبق على الخطأ وارد الحدوث لأنه غير متعمد، فدافع الطبيب هو إنقاذ الحياة وليس إيذاء المريض ولا يستطيع أحد أن يتعهد بعدم تكرار الخطأ الفني الوارد حدوثه طالما يمارس المهنة، بالتالي يتم دفع تعويض للمريض لجبر الضرر يتحمله صندوق التعويضات بالكامل.

من جهته، شرح المستشار القانوني لنقابة الأطباء محمود عباس، خطورة تطبيق عقوبة الغرامة فى الخطأ الطبي الوارد حدوثه لعدة أسباب هي:

١- الغرامة عقوبة جنائية واجبة النفاذ لا يوقف تنفيذها الاستئناف.
٢-عدم سداد الغرامة يترتب عليه الحبس لمدة تصل 3 أشهر.
٣- عقوبة الحبس لا تسقط سداد الغرامة.
٤-الامتناع عن سداد الغرامة يمنع تجديد رخصة القيادة أو استصدار بطاقة الرقم القومي أو السفر خارج البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النقابة العامة للأطباء المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية نقابة الأطباء

مواد متعلقة

الأطباء: إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الفني الوارد حدوثه أهم مطالبنا بقانون المسئولية الطبية

بسبب أزمة نقص الأدوية، وزير الصحة يوجه رسالة إلى الأطباء (فيديو)

الأطباء تكشف طلبها الوحيد بقانون المسئولية الطبية، وحقوق الإنسان بالبرلمان تعلن موقفها
ads

الأكثر قراءة

لماذا رفض النواب السوار الإلكتروني بديلًا للحبس الاحتياطي؟

النواب يحسم مدد الحبس الاحتياطي وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية

بعد رفض الأسورة الإلكترونية، تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي

إثيوبيا تعمدت إخفائها، باحث بالشأن الأفريقي يكشف عن كارثة قرب سد النهضة

مجلس النواب يقر ضوابط أمر الضبط والإحضار للمتهم

سعر الكتكوت الأبيض يواصل الارتفاع مع استقرار أسعار البط اليوم الإثنين

بعد وفاة سيدة المنوفية بحقنة مضاد حيوي، ما أعراض صدمة الحساسية

ليست شبحًا مجرمًا، رئيس النواب يدافع عن النيابة العامة

منوعات

المزيد

تقارير: الألعاب النارية سبب حرائق لوس أنجلوس

الصين تطلق مجموعة من أقمار CentiSpace-1 للفضاء

الصين تجري تجربة رائدة للتحكم في تساقط الثلوج

مشهد صادم، آلاف السيارات تغادر لوس أنجلوس في أكبر عملية نزوح بتاريخ أمريكا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 13- 1- 2025 في الأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 13 يناير 2025

كم يبلغ سعر الأرز اليوم الإثنين 13 يناير بالسوق المحلى

عباد الشمس يسجل 108 جنيهات للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين 13-1-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

7 نصائح للقيادة أثناء الشبورة الكثيفة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا جاء الله بخبر جزاء الكفار بأسلوب الاستفهام؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

ما حكم خلع الزينة التي يرتديها الميت والتسبب في جرحه عن طريق الخطأ؟ دار الإفتاء تجيب

الأزهري يعرض جهود وزارة الأوقاف في أفريقيا أمام مجلس النواب ويكشف عن مشروعات جديدة

المزيد
الجريدة الرسمية