الثلاثاء 14 يناير 2025
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أخبار مصر

السكة الحديد: امتداد مسير قطارى تالجو من القاهرة الأقصر إلى القاهرة أسوان والعكس

قطار
قطار

قررت هيئة السكة الحديد امتداد مسير قطارى تالجو ليصبح من القاهرة أسوان بدلا من القاهرة الاقصر والعكس وذلك اعتبارا من يوم 23  و 24 يناير 2025 فى رحلة الذهاب ويومى 24 و25 يناير 2025 فى رحلة العودة 

وجاءات التعديلات كالاتى:

اولًا: إمتداد قطار ٢٠٤٠ تالجو القاهرة الأقصر لمحطة أسوان يومى ٢٣ و٢٠٢٥/١/٢٤ فقط ويقوم من القاهرة يوم ۲۰۲۵/۱/۲۳ فقط الساعة 20.15 مساءا ليصل أسوان الساعة 8.40 صباحا كالجدول المرفق.

ويقوم من القاهرة ۲۰۲۵/۱/۲٤ الساعه ٢٢.٥٠ مساءا يصل أسوان الساعه ١٠.٥٥ صباحا كالجدول المرفق.

ويقوم من القاهرة يوم ۲۰۲٥/١/٢٥ فقط الساعه ٢٢.٥٠ مساءا يصل الأقصر الساعه  ٧.٤٥ صباحا 
كالجدول المرفق.

ثانيًا: قيام قطار ٢٠٤١ تالجو يقوم من محطة أسوان يومى ٢٤ و٢٠٢٥/١/٢٥ فقط الساعة ٠٧.٢٠صباحا يصل القاهرة الساعة ۱۹.٠٠ مساءا كالجدول المرفق.

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هيئة السكة الحديد محطة اسوان هيئة السكة السكة الحديد القاهرة اسوان
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