حرائق كاليفورنيا.. هل ينتقم الله من ترامب؟!

بعد اشتعال حرائق كاليفورنيا، وبالتحديد منطقة لوس أنجلوس، تصاعدت الأصوات في منطقتنا مرددة أن تلك الحرائق انتقام إلهي من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بسبب تهديداته بتحويل المنطقة إلى جحيم.. قال كثير من المشعوذين: إن الله انتقم من ترامب، وحوَّل إحدى الولايات الأمريكية إلى الجحيم ذاته. وأخذوا يقحمون آيات القرآن الكريم ويوظفونها لخدمة آرائهم.



بداية؛ مدينة لوس أنجلوس هي المركز الثقافي والاقتصادي والثقافي لجنوب ولاية كاليفورنيا.. ثاني أكبر تعداد سكاني بين المدن الأمريكية بعد مدينة نيويورك في الولاية التي تحمل الاسم ذاته، المدينة تضم منطقة هوليوود التي تضم أهم استوديوهات صناعة السينما الأمريكية، ما جعل مدينة لوس أنجلوس، خاصة هوليود، تضم منازل المئات من صناع ونجوم السينما الأمريكية.



وتضم كاليفورنيا مدنا أخرى لا تقل شهرة، مثل: سان فرانسيسكو وسان دييجو ولونج بيتش وأوكلاند..



الولايات المتحدة تعيش حاليا، في ذروة الانقسام السياسي.. لذا كان لزاما أن يتم التركيز على كل المعطيات.. لوهلة ممكن تقول الرئيس المنتخب دونالد ترامب يقوم بتوظيف كارثة الحرائق، ولكن لما تبدأ تقرأ الصحف المحلية في لوس انجلوس وعموم مدن كاليفورنيا هتفهم ليه الكارثة تصاعدت بهذا الشكل.



في الوقت ذاته، فإن مساحة الولايات المتحدة تمثل قارة كاملة، تشهد كافة فصول السنة في نفس التوقيت.. وجغرافيا فإن حرائق الغابات والأعاصير تعتبر طقسا سنويا.. لدرجة أن الجيش الأمريكي يضطر كثيرا للتدخل والإسهام في عمليات الإطفاء.



هذه المرة، ما ساعد على تصاعد الكارثة هو الإهمال، فقد كان المنطقي أن يتحرك مكتب عمدة لوس أنجلوس مبكرًا.. لكن عمدة لوس أنجلوس هي السيدة كارين باس من الحزب الديموقراطي، حزب أوباما وكلينتون وبايدن.. تبلغ من العمر 71 عامًا، لم تصعد السيدة كارين باس لمنصبها أو عضوية مجلس النواب ما بين عامي 2011 و2022 إلا بسبب كوتة السود!



فالحزب الديمقراطي يجيد استخدام ورقة العرقيات سياسيًا. واقتصر برنامجها السياسي للفوز بمنصب عمدة لوس أنجلوس عام 2022 على أنها سوف تصبح أول سيدة وأول سوداء تتولى المنصب!



طبعا كانت هناك وعود منها بتسهيل بناء المساكن بأسعار اقتصادية لمواجهة أزمة السكن في لوس أنجلوس، لكن ذلك تبخر عقب توليها المنصب، بل وقامت بفرض المزيد من القيوض على بناء المساكن في لوس أنجلوس بتكلفة منخفضة!



أيضا، حاكم ولاية كاليفورنيا هو الديمقراطي جافين نيوسوم، وهو رجل أعمال تربطه شبكة مصالح مع عائلات الحزب الديمقراطي، عائلته لها نسب وعلاقات قوية مع عائلة بيلوتسي التي تنتسب لها نانسي بيلوتسي أول سيدة تصبح رئيسة للكونجرس.. وتولى منصبه منذ عام 2019.. إذن فنحن إزاء إدارة ديموقراطية هشة وغير محترفة.

إدارة بايدن أسرفت في دعم أوكرانيا اقتصاديا وعسكريا، لدرجة أنها سحبت من الولايات ومن الوكالات الفيدرالية، مبالغ من اعتمادات أجهزة الإطفاء والتصدي للحرائق وأجهزة الإطفاء.



كل هذا أدى إلى تفاقم الكارثة، وأعطى الفرصة لدونالد ترامب لكي يدعو إلى استقالة حكام كاليفورنيا وعمدة لوس أنجلوس، فيما طالبت أصوات جمهورية بمحاكمتهم.. وهذا معناه أن ما يحدث في كاليفورنيا ليس انتقاما إلهيا من الرئيس الأمريكي المنتخب، فهل هذا يجيب على الإخوة مستغلي الدين في بلادنا؟!

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