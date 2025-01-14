الثلاثاء 14 يناير 2025
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حوادث

تجديد حبس شخص يروج لبيع قطع أثرية عبر مواقع التواصل

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

 جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.


أكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنشاء شخص  حساب على موقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلاله لبيع قطع أثرية، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.



عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع.

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة بهدف الاحتيال على المواطنين وتحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة.

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قاضي المعارضات بالجيزة مواقع التواصل الاجتماعي قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قسم شرطة ثالث اكتوبر
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