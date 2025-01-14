المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الرياضيات

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل 22,000 وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد.

المحافظات المطلوبة بها وظائف معلم مساعد مادة الرياضيات

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن المحافظات المطلوبة بها التعيين في المحافظات والإدارات التعليمية الآتية:

معلم مادة الرياضيات محافظة أسوان بالإدارات التعليمية (إدفو - كوم أمبو - نصر )

معلم مادة الرياضيات محافظة الأقصر بالإدارة التعليمية (القرنه )



معلم مادة الرياضيات محافظة قنا بالإدارات التعليمية (دشنا -نجع حمادي -ابو تشت -قفط)



معلم مادة الرياضيات محافظة سوهاج بالإدارات التعليمية (سوهاج -جرجا -طما -البلينا)



معلم مادة الرياضيات محافظة أسيوط بالإدارات التعليمية (ديروط -منفلوط -القوصية -البدارى -الفتح)



معلم مادة الرياضيات محافظة المنيا بالإدارات التعليمية (سمالوط -المنيا -بنى مزار )



معلم مادة الرياضيات محافظة بنى سويف بالإدارات التعليمية (اهناسيا -الواسطى -ناصر )



معلم مادة الرياضيات محافظة الفيوم بالإدارات التعليمية (سنورس -اطسا -طامية )



معلم مادة الرياضيات محافظة جنوب سيناء بالإدارات التعليمية (الطور -نويبع)

معلم مادة الرياضيات محافظة البحر الأحمر بالإدارات التعليمية (شلاتين -حلايب)



معلم مادة الرياضيات محافظة مطروح بالإدارات التعليمية (الضبعة -سيوة -البنجر -برانى)



معلم مادة الرياضيات محافظة دمياط بالإدارة التعليمية (كفر سعد)

معلم مادة الرياضيات محافظة الدقهلية بالإدارات التعليمية (المطرية -غرب المنصورة - تمى الأمديد- بلقاس )



معلم مادة الرياضيات محافظة بورسعيد بالإدارة التعليمية (بحر البقر)

معلم مادة الرياضيات محافظة كفر الشيخ بالإدارات التعليمية (قلين - بيلا- سيدى سالم - الحامول )



معلم مادة الرياضيات محافظة البحيرة بالإدارات التعليمية (وادى النطرون - أبو المطامير - مركز كفر الدوار )



معلم مادة الرياضيات محافظة الاسكندرية بالإدارات التعليمية(شرق الأسكندرية - العامرية - برج العرب - العجمى - المنتزخ أول -المنتزه ثان)

معلم مادة الرياضيات محافظة الغربية بالإدارات التعليمية (شرق المحلة -قطور -غرب المحلة )



معلم مادة الرياضيات محافظة المنوفية بالإدارات التعليمية (أشمون - السادات )



معلم مادة الرياضيات محافظة الإسماعيلية بالإدارات التعليمية (القنطرة غرب - أبو صوير)



معلم مادة الرياضيات محافظة الشرقية بالإدارات التعليمية (منيا القمح- بلبيس - ديرب نجم - الصالحية الجديدة )

معلم مادة الرياضيات محافظة القليوبية بالإدارات التعليمية (شرق شبرا الخيمة- شبين القناطر- الخانكة - الخصوص)

معلم مادة الرياضيات محافظة الجيزة بالإدارات التعليمية (أوسيم -البدرشين - العياط - الحوامدية - الصف - أطفيح - الواحات البحرية)



معلم مادة الرياضيات محافظة القاهرة بالإدارات التعليمية (منشأة ناصر - المرج- الزاوية- دار السلام- المقطم- التبين - عين شمس - البساتين -حلوان)

مواعيد التقديم لوظائف التربية والتعليم

وأوضح الجهاز أنه من المقرر إتاحة باب التقديم في المسابقة على موقع البوابة https://jobs.caoa.gov.eg/ في الفترة من 29 يناير الجاري حتى 12 فبراير المقبل.

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.

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