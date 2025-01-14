جوارديولا: أتحمل تراجع نتائج مانشستر سيتي لهذا السبب

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تحمله مسؤولية الفترة السيئة التي مر بها فريقه خلال الموسم الجاري.

وقال جوارديولا: إنه ربما كان يتعين عليه إعادة بناء الفريق في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، والذي لم يضم فيه سوى إلكاي جوندوجان، وسافينيو.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "في الصيف فكر النادي في التعاقدات وقلت: لا.. لا أريد أي تعاقدات".

وتابع: "لدي ثقة كبيرة في هؤلاء الشباب، واعتقدت أننا قادرون على تكرار نجاحاتنا، لكن بعد الإصابات التي تعرضنا لها، ربما كان ينبغي علينا التعاقد" مع المزيد من اللاعبين".



ويحتل مانشستر سيتي، الذي سيواجه برينتفورد اليوم الثلاثاء، المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 12 نقطة عن ليفربول المتصدر مع وجود مباراة واحدة مؤجلة لديه.

وخرج السيتي من كأس الرابطة الإنجليزية، وهو بصدد خوض مباراة حاسمة في دوري أبطال أوروبا أمام سان جيرمان يسعى من خلالها الفريق الإنجليزي للتمسك بفرصة التأهل.

كما عانى النادي الإنجليزي من العديد من الإصابات هذا الموسم، خاصة إصابة رودريجو هيرنانديز، الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة، كما طلب لاعبون مثل كايل ووكر، الرحيل عن صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.