مكتبة الإسكندرية تشارك في النسخة الرابعة من "ماراثون أقرأ"

تشارك مكتبة الإسكندرية في النسخة الرابعة لمبادرة “ماراثون أقرأ”، والذي يُعد أكبر ماراثون نوعي للقراءة، حيث يُنظم الماراثون على مستوى ستة دول عربية وهي السعودية ومصر وعُمَان والمغرب والجزائر وتونس، وذلك لمدة أربعة أيام في الفترة من 15 إلى 18 يناير 2025.

ينظم الماراثون مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية ضمن 19 مكتبة مشاركة بالوطن العربي.

يسعى الماراثون إلى تحفيز المجتمع العربي على القراءة في المكتبات العامة إيمانًا بدور المكتبة في إثراء الحياة العلمية والثقافية والحضارية، وكون القراءة واحدة من أهم الوسائل في الإثراء المعرفي للأجيال القادمة، وسعيًا إلى تحقيق إلهام مليون قارئ وقارئة بحلول عام 2030م.

وتتميز نسخة هذا العام من الماراثون بأنها تتعاون مع 19 مكتبة عربية، مما يسهم في توفير مصادر معرفية غنية وتعزيز مهارات القراءة واستكشاف عالم الكتب، بالإضافة إلى غرس عادة القراءة بين مختلف الفئات العمرية والمجتمعية.



كما يهدف الماراثون أيضًا إلى رفع الوعي البيئي وذلك من خلال تكفل مركز إثراء بزراعة شجرة لكل 100 صفحة مقروءة، حيث سينال القارئ ميدالية كتذكار تحفيزي مرتبط بالمناسبة، ولذلك قُسّمت هذه الميداليات إلى أربع فئات وهي ميدالية نحاسية لقراءة 100 صفحة، وميدالية برونزية لقراءة 200 صفحة، وميدالية فضية لقراءة 500 صفحة، وميدالية ذهبية لقراءة 1000 صفحة، حيث يهدف الماراثون لهذا العام الوصول إلى مليون صفحة مقروءة لتساهم في زراعة 10 آلاف شجرة.



ومن المكتبات المشاركة في الماراثون الآتي:

من السعودية: مكتبة إثراء، بيت الثقافة بالدمام، مكتبات إدارة مصادر المعرفة - جامعة جدة، مكتبة الملك فهد العامة بجدة.

ومن مصر: مكتبة الإسكندرية بمركزها الرئيسي بالإسكندرية ومقر قصر الأميرة خديجة بحلوان، ومكتبة مصر العامة بفروعها بدمنهور والوادي الجديد وبورسعيد ودمياط والغردقة والإسماعيلية، مكتبة المعادي العامة.

ومن عُمان: المكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس، مكتبة الأطفال العامة، مركز مصادر التعلم - جامعة صحار (عمان).

ومن المغرب: مكتبة الحي الحسني، المكتبة الوطنية للمملكة المغربية.

ومن الجزائر: المكتبة المركزية جامعة وهران1 أحمد بن بلة.

ومن تونس: المكتبة العمومية بالقلعة الصغرى.

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