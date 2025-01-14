الثلاثاء 14 يناير 2025
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ثقافة وفنون

جمعية أبناء فناني مصر تنعي نجل رياض القصبجي

فتحي رياض القصبجي،
فتحي رياض القصبجي، فيتو

نعت جمعية أبناء فناني مصر فتحي رياض القصبجي نجل الفنان الراحل رياض القصبجي الشهير بالشاويش عطية.

وكتب الحساب الرسمي للجمعية على فيس بوك “إنا لله وإنا إليه راجعون، تنعي جمعية أبناء فناني مصر وفاة العضو الزميل فتحي رياض القصبجي نجل الفنان الكبير الراحل رياض القصبجي، نسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.”

وكان المستشار ماضي الدقن رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء فناني مصر، ونجل الفنان الراحل توفيق الدقن، قد أعلن خبر الوفاة اليوم، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “انتقل إلى رحمة الله الأخ والصديق الأستاذ فتحي رياض القصبجي، تغمد الله الفقيد بوافر الرحمة والمغفرة”.

فتحي رياض القصبجي 

ويعد فتحي رياض القصبجي أحد الأسماء التي ارتبطت تاريخيًّا بفن والده الراحل، الفنان رياض القصبجي، الذي ترك بصمة كبيرة في عالم الفن العربي، وكان له مشاركة في مجال التمثيل، ففي عام 2009، أدى فتحي شخصية والده في المسلسل  الشهير أبو ضحكة جنان الذي يروي السيرة الذاتية للفنان الكبير إسماعيل يس.  

أما والده فحينما تم سؤاله عما إذا أراد ان يخطو ابنه خطاه في عالم الفن قال: "إن التمثيل مهنة كلها شقاء وتمنى أن يدخل ابنه الكلية الحربية".

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