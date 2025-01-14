نابولي يسابق الزمن للتعاقد مع بديل كفاراتسخيليا من البريميرليج

كشفت تقارير صحفية أن نادي نابولي يسعي للتعاقد مع جناح جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، تحسبًا لرحيل الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا.

وبات كفاراتسيخيليا على وشك الرحيل إلى صفوف باريس سان جيرمان، الذي وصل لمراحل متقدمة في المفاوضات.

وقالت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، إن جيوفاني مانا، المدير الرياضي بنابولي، التقى وكيل أعمال الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، جناح مانشستر يونايتد، في مدينة برشلونة أمس الإثنين.

وأضافت "أبلغ ممثلو اللاعب، النادي الإيطالي، أن السعر المطلوب من مانشستر يونايتد حوالي 70 مليون جنيه إسترليني".

وتابعت "جارناتشو منفتح على الانضمام إلى نابولي حتى لو رفض اليونايتد العرض الافتتاحي".

وأشارت إلى أن نابولي حدد تيمو فيرنر لاعب توتنهام، كخيار آخر لتعزيز مركز الجناح حال رحيل كفاراتسخيليا.

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