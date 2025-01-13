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خارج الحدود

روسيا تواصل تقدمها في دونيتسك وتسيطر على بلدة جديدة

روسيا، فيتو
روسيا، فيتو

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء اليوم الاثنين، عن وزارة الدفاع القول إن القوات الروسية سيطرت على بلدة بيشان في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

روسيا تواصل تقدمها في دونيتسك وتسيطر على بلدة جديدة

وتضم بلدة بيشان منجما للفحم بالقرب من بوكروفسك شرقي أوكرانيا، حيث تحرز موسكو تقدما منذ عدة أشهر على الرغم من تكبدها خسائر فادحة.

توقف استخراج الفحم بسبب المعارك قي روسيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها "حررت" هذه البلدة الواقعة على بعد أقل من 10 كيلومترات جنوب غرب بوكروفسك وتضم منجما رئيسيا لاستخراج الفحم، لكن إنتاجه توقف بسبب المعارك.

 

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القوات الروسية الدفاع الروسية أوكرانيا دونيتسك وزارة الدفاع الروسية

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