الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موتا يعلن قائمة يوفنتوس لموقعة أتالانتا في الدوري الإيطالي

يوفنتوس، فيتو
يوفنتوس، فيتو

 يفتقد فريق يوفنتوس 5 لاعبين، خلال مباراته، مساء اليوم الثلاثاء، أمام أتالانتا، والمؤجلة من الجولة 19 بمسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

 

غياب فلاهوفيتش عن يوفنتوس أمام أتالانتا 

 وأعلن تياجو موتا المدير الفني لفريق يوفنتوس، خلال المؤتمر الصحفي، أنه سيقيم حالة دوسان فلاهوفيتش المهاجم الغائب بسبب الإصابة، لكن الصربي لم يتم اختياره ضمن قائمة البيانكونيري للمباراة بسبب عدم تعافيه.

من ناحية أخرى، سيفقد اليوفي كلا من فرانسيسكو كونسيساو، جليسون بريمر، خوان كابال وأركاديوز ميليك للإصابة.

 

قائمة يوفنتوس لمباراة أتالانتا 

وفيما يلي قائمة السيدة العجوز كاملة:

حراسة المرمى: بيرين، بنسوليو، دي جريجوريو.

خط الدفاع: جاتي، كالولو، كامبياسو، سافونا، روهي.

خط الوسط: لوكاتيلي، كوبمينرز، ماكيني، تورام، فاجيولي، دوجلاس لويز.

خط الهجوم: يلدز، جونزاليس، أدزيتش، تيموثي وياه، مبانجولا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يوفنتوس أتالانتا فلاهوفيتش الدوري الإيطالي تياجو موتا

مواد متعلقة

صراع سعودي إنجليزي للتعاقد مع لاعب يوفنتوس

يوفنتوس يتعادل مع تورينو 1/1 في الدوري الإيطالي

مدافع برشلونة يوافق على الانتقال إلى يوفنتوس

يوفنتوس يجهز عرضا لضم مدافع برشلونة خلال الميركاتو الشتوي
ads

الأكثر قراءة

النواب يوافق نهائيا على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

بعد تصريحات ميل جيبسون، معهد الأورام يكشف حقيقة استخدام الأدوية المضادة للطفيليات في علاج السرطان

4291 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

نائب: الفلاح اللي بيأكل البلد اتخرب بيته لسه هتدفعوه ضرائب!

غموض مصرع الطلفة ريناد عادل يثير الجدل، والأهالي يحذرون ويكشفون قصص التنمر مع أطفالهم

فتح تحقيق في مشاجرة بين طالب وأستاذ جامعي أثناء انعقاد لجنة امتحانات بجامعة طنطا

الحكومة تكشف حقيقة الخلاف تحت قبة البرلمان بسبب مشروع قانون الإجراءات الجنائية

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

منوعات

المزيد

هندوس يغطسون في المياه المتجمدة عند ملتقى الأنهار المقدسة (فيديو)

رجال إطفاء من القطاع الخاص لإنقاذ منازل الأثرياء في لوس أنجلوس

السبب في كارثة لوس أنجلوس، كيف يسيطر ملياردير وزوجته على ماء كاليفورنيا؟

المستشار الجاسوس، وثائق تكشف سرَّا أخفي عن ملكة بريطانيا لسنوات

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

كم يبلغ سعر الأرز اليوم الثلاثاء 14 يناير بالسوق المحلي؟

المزيد

انفوجراف

بعد قرار مشاركة منتخب مصر بها.. المنتخبات المتوجة بلقب أمم إفريقيا للمحليين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للمرأة الحامل الإفطار في رمضان؟، الأزهر يجيب

أسماء سورة ق وفضائلها وسبب التسمية والأحاديث الواردة بشأنها

تعرف على سبب رحلة الإسراء والمعراج لسيدنا محمد عليه السلام

المزيد
الجريدة الرسمية