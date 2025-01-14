الثلاثاء 14 يناير 2025
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اقتصاد

غرفة الصناعات الهندسية تنظم ندوة مع ممثلي الحكومة اليابانية لتطوير صناعة الاسطمبات بمصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظمت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات ندوة أعدها قطاع القوالب والاسطمبات بالغرفة حول تكنولوجيا صيانة القوالب والاسطمبات برئاسة ناجي يوسف وقدمها وفد من خبراء يابانيين من مؤسسة التعاون الدولي Aots.


شارك في الندوة  التي أقيمت بقر الاتحاد الدكتور بهاء العادلي رئيس شعبة الادوات الكهربائية ورئيس جمعية مستثمري بدر والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة والمهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والمهندس تامر الشافعي رئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات وواللواء واللواء عصام عرفة مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء مصطفى هدهود رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية اليابانية للصلب والمهندس بهاء ديمتري نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية وقرابة 250 شركة متخصصة في قطاع الاسطمبات ومستخدمة لها وكامل مجلس قطاع الأسطمبات بالغرفة.

 

 

وقال محمد المهندس أن هذه الندوة جاءت بناء على ترتيبات مسبقة مع الدكتور بهاء زغلول المنسق للمنحة اليابانية  مع الوفد الياباني لزيارة قطاع القوالب والاسطمبات الذي تم تأسيسه بالغرفة سبتمبر الماضي بهدف تقديم منحة يابانية لتدريب وتأهيل قطاع الاسطمبات في مصر والتدريب الفني للكوادر البشرية سواء داخل مصر او في اليابان.

 

 

و اشار المهندس إلى أهمية التواصل المباشر بين المصنعين والمراكز البحثية والجامعات والجهات المانحة، وإعداد برامج تدريبية تخرج لنا عمالة بكفاءة وجودة عالية تحتاج إليها هذه الصناعة، ولذلك اخذت الغرفة على عاتقها تأسيس قطاع خاص بصناعة الإسطمبات ونحن بصدد هذا اللقاء لبحث التكامل في الخبرات والمهارات للشركات المصرية مع الجانب الياباني والاستفادة بخبراته.

وعقدت الغرفة مع الوفد الياباني اجتماعا قبل عقد الندوة لبحث سبل صيانة وتصنيع القوالب والاسطمبات خاصة ان هذه الصناعة في مصر نادرة واليابان تبحث تشكيل مجلس لصناعة الاسطمبات في مصر  لتكون الرائدة في هذه الصناعة في أفريقيا والشرق الأوسط

وكشف ان هدف اليابانيين حاليا هو عمل لقاءات وزيارات للمصانع للتعرف على الامكانيات الحالية وسبل تطويرها وبناء عليه قاموا بزيادة عدد من المصانع وعقد لقاءات مع المصنعين حتى يتمكنوا من كتابة تقريرهم وتوصياتهم للحكومة اليابانية لتوافق عليه وتعتمد برنامج التطوير والتأهيل للمصانع المصرية وتحدد التمويل اللازمة له لمنحه لمصر.

ورحب الدكتور خالد عبد العظيم مدير اتحاد الصناعات بالوفد الياباني مؤكدا ان اتحاد الصناعات يضم في عضويته أكثر من ١٠٤ ألف منشأة صناعية وصناعة الاسطمبات لن تستفيد منها غرفة الصناعات الهندسية فقط ولكن جميع الغرف مستفيدة منه.

وأثني على التعاون بين الحكومتين المصرية واليابانية من الاستفادة والتعاون في قطاع الاسطمبات لما يمثله من عصب مهم للصناعة بشكل عام  مشيرا إلى وجود كوادر مصرية مؤهلة للاستفادة من الخبرات اليابانية في هذا المجل وستكون هذه الكوادر مفيدة جدا مستقبلا لهذه الصناعة في مصر.

ودعا إلى أعداد دراسة جدوى حول احتياجاتنا في هذا القطاع وما سيقدمه الجانب الياباني لخدمة الصناعة المصرية في هذا المجال.

وقام المهندس ناجي يوسف رئيس قطاع الاسطمبات بالغرفة بتقديم شرح تفصيلي للقطاع وأهدافه ومدى أهميته واحتياجاته وحجم هذه الصناعة في مصر وما تمثله لدعم الصناعة المصرية.

وأشاد الوفد الياباني با لمسوه من تطور واستعداد بالمصانع المصرية مؤكدين أن مصر مؤهلة لتكون البلد الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا  في الاسطمبات والقوالب وصيانتها كما رأينا أن البرازيل رائدة هذه الصناعة في أمريكا الجنوبية وانشأنا مركز بالبرازيل.

واوضح الوفد الياباني مدى امكانياته في هذه الصناعة وخبراته وأنه سيقوم بطرح احتياجات الصناعة المصرية على حكومته للموافقة عليها ثم اعداد برنامج التدريب لهذه الصناعةً.

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غرفة الصناعات الهندسية الصناعات الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات
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