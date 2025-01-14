الثلاثاء 14 يناير 2025
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اقتصاد

مواطنون ضد الغلاء تطالب بحملة تفتيشية موسعة على مطاحن البن المغشوش

البن
البن

 طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء جهاز حماية المستهلك بضرورة البدء فى حملة تفتيشية موسعة على محلات ومتاجر ومطاحن البن المغشوش، وهو الأمر الذى يجرى تداوله فى مصر الآن على نطاق واسع، وما يقال عن تحميص نواة البلح والبازلاء وإضافة البى كربونات على قليل من بن.

وقد رصدت الجمعية شكاوى المستهلكين، وهو ما يتساند على حقائق واضحة فى انعدامية تذوق القهوة فى مصر.

 

المزاج العام تأثر كثيرا بغش البن 

 وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إن المزاج العام تأثر كثيرا بغش البن الذى فقد طعمه حتى مع البرندات الكبرى التى لها سمعة طيبة.

ارتفاع سعر البن أغرت بعض التجار الغشاشين لخلطه

 وأشار إلى أن ارتفاع سعره نتيجة رفع الدولار أغرت بعض التجار الغشاشين لخلطه مع مكونات أخرى حتى يحصدوا أرباحا كبيرة فى ظل إنعدام الرقابة من قطاع التفتيش على الأغذية فى وزارة الصحة. 

وضعف الجهاز الذى تراجع دوره وحركته مع نهاية عام ٢٠٢٤، وهو ما يدعونا لضرورة حركة مفاجأة من الجهاز لهذه المتاجر التى تمارس الغش على المواطنين حتى أن طن نواة البلح صار سعره أغلى من البلح ذاته.

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مواطنون ضد الغلاء حماية المستهلك البن المغشوش
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