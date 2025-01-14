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رياضة

بعد مسيرة 17 عاما، قائد منتخب كوريا الجنوبية يعتزل كرة القدم نهائيا

منتخب كوريا الجنوبية،
منتخب كوريا الجنوبية، فيتو

 أعلن كو جا تشول، قائد منتخب كوريا الجنوبية، عن اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد مسيرة استمرت 17 عامًا داخل المستطيل الأخضر، تميز فيها كأحد أبرز نجوم الساحرة المستديرة في آسيا.

 

مسيرة كو جا تشول مع منتخب كوريا الجنوبية 

 وشارك كو جا تشول في 76 مباراة مع منتخب كوريا الجنوبية، وكان له دور أساسي في قيادة بلاده لحصد المركز الثاني ببطولة كأس الأمم الآسيوية عام 2015 بأستراليا، والفوز بالميدالية البرونزية في أولمبياد لندن 2012.

ومن أبرز محطات مسيرة اللاعب الدولية توليه شارة قيادة منتخب كوريا الجنوبية في كأس العالم 2014 في البرازيل.

 

وبدأ كو مسيرته الكروية مع نادي جيجو يونايتد، لكن موهبته قادته إلى الدوري الألماني، حيث لعب في صفوف فولفسبورج، وأوجسبورج، وماينز بين عامي 2011 و2019.

وانتقل كو بعد ذلك إلى قطر، حيث لعب لناديي الغرافة والخور، قبل أن يعود إلى جيجو عام 2022.

وخلال موسم 2024، عانى كو (35 عامًا) من إصابات متعددة، مما جعله يشارك في ثلاث مباريات فقط مع فريق جيجو يونايتد، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار الاعتزال.

 

كو جا تشول يكشف سبب اعتزاله

 وقال كو في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء "لم يعد جسدي قادرًا على التحمل، سواء ركبتي أو كاحلي. في الماضي، عندما كنت أصاب، كنت أستطيع على الأقل تحديد متى سأتعافى وأعود إلى الملعب".

وأردف قائلا: "في العامين الأخيرين، أصبح من الصعب معرفة متى يمكنني العودة. عندها علمت أن الوقت قد حان لتعليق الحذاء دون أي ندم".

ختم اللاعب الكوري الجنوبي تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم "لقد كان دائمًا حلمي أن أعود إلى جيجو وأنهي مسيرتي هنا. أنا ممتن للغاية لأنني تمكنت من تحقيق هذا الحلم".

وسوف يتجه كو الآن إلى مسار التدريب في ناديه المحبوب جيجو، حيث سيعمل ضمن برنامج تطوير الشباب.

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