الغرف التجارية: تعزيز الشراكة بين القطاعين ضرورة وطنية ملحة.. وهذه أبرز المعوقات لتحقيق الأهداف.. ومطالب بطرح المشاريع بنظام حق الانتفاع.. وشبكة الطرق تُساهم في جذب الاستثمارات

تطمح الحكومة المصرية إلى الوصول لمعدلات نمو ملحوظة في الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتحقيق رؤية مصر الشاملة وتعزيز الاقتصاد القومي، الذي يرى الخبراء أن تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص أحد السبل لتحقيق الأهداف.

تعزيز الشراكة بين القطاعين ضرورة وطنية ملحة

شدد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة التجارية، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أنها أصبحت ضرورة وطنية ملحة.

الشراكة بين القطاعين تحقق أهدافًا عدة

وأوضح «السمدوني» أن هذه الشراكة تحقق أهدافًا عدة، من بينها تعزيز قوة الاقتصاد المصري وتنميته، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات وزيادة الاستثمار، مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تمكين الحكومة من تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية

وتابع: كما تساهم الشراكة في تمكين الحكومة من تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، وتقوية وتطوير البنية التحتية.

أبرز الشراكات التي تم تنفيذها مؤخرًا بين القطاعين

وأشار إلى أن من أبرز الشراكات التي تم تنفيذها مؤخرًا، هو توقيع عقد مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

واستطرد قائلًا: كما تم توقيع العقد بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل وشركة ميدلوج السويسرية، التي فازت بالمناقصة العالمية التي طرحتها الهيئة.

الموانئ الجافة من الركائز الأساسية لتسهيل تصدير البضائع

وأضاف أن الموانئ الجافة تُعد من الركائز الأساسية لتسهيل تصدير البضائع للخارج وتقليل الوقت الذي تقضيه البضائع في الموانئ البحرية. ويسهم ذلك في زيادة كفاءة قطاع النقل وتخفيف الأعباء على الموانئ البحرية.

تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية

وأوضح أن المشروع الجديد سيخدم حركة التجارة بشكل كبير، من خلال تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية، وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية، والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع. كما يسهم المشروع في تسهيل حركة وربط أماكن التصنيع بالاستهلاك، والحد من الآثار البيئية السلبية، بالإضافة إلى تقليل زمن وإجراءات الفحص والتخليص الجمركي.

إنشاء الموانئ الجافة يسهم في تحسين التجارة الدولية

وأكد أن إنشاء الموانئ الجافة يسهم في تحسين التجارة الدولية، من خلال توفير مراكز لتبادل البضائع بين الدول، مما يعزز حجم التجارة ويزيد من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

كما أن هذه الموانئ تُعد عنصرًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية، مما يمنح دفعة قوية لخطط التصدير، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات والخدمات اللوجستية.

مشروعات البنية التحتية ليست عديمة الجدوى أو غير ضرورية

من جهته؛ قال المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن مشروعات البنية التحتية في مصر، وخاصة إنشاء الطرق والكباري، ليست كما يعتقد البعض عديمة الجدوى أو غير ضرورية.

تحسين حياة المواطن المصري ودعم الاقتصاد الوطني

وأضاف أن هذه المشروعات ليست رفاهية تخدم فئة معينة فقط، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين حياة المواطن المصري ودعم الاقتصاد الوطني.

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا في الاستثمارات بالبنية التحتية

وأضاف أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تقدمًا كبيرًا في الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية، مما ساعد على تطوير قطاعات حيوية مثل الاتصالات، الطاقة، المياه والصرف الصحي، النقل الجوي، السكك الحديدية، النقل البري، والموانئ.

التطورات تتماشى مع الأهداف القومية لرفع مستوى الدخل القومي

وأكد أن هذه التطورات تتماشى مع الأهداف القومية لرفع مستوى الدخل القومي، تحسين جودة الحياة، والحد من معدلات الفقر.

الحكومة المصرية أدركت أهمية بناء شبكة طرق قوية

وأشار إلى أن الحكومة المصرية أدركت أهمية بناء شبكة طرق قوية باعتبارها عنصر أساسي في تنفيذ خطط التنمية الشاملة.

شبكة الطرق تُساهم في جذب الاستثمارات

وأضاف أن شبكة الطرق تُساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، إذ أن ضعف الاستثمار في البنية التحتية يؤدي إلى نتائج سلبية تعيق النمو الاقتصادي، فنقص البنية التحتية يمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في الاقتصادات النامية مثل مصر.

الاستثمار في البنية التحتية يُعد مؤشرًا على مكانة الدولة عالميًا

واستطرد قائلًا: إن الاستثمار في البنية التحتية يُعد مؤشرًا على مكانة الدولة عالميًا، وشرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات. كما أنه يعزز قدرة الأفراد على الوصول إلى خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وربط العمال بفرص العمل، بما يُسهم في توزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي.

تطوير شبكات النقل يعزز حركة السلع والخدمات

وأضاف أن تطوير شبكات النقل يعزز حركة السلع والخدمات في الأسواق المحلية والدولية، مما يزيد من الصادرات، أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية، مؤكدًا أن مصر نجحت في تحسين إنفاقها على البنية التحتية، مما يساهم في تعزيز التفاعل الاقتصادي بين المناطق، وتطوير الأسواق، وتشجيع الاستثمار.

أهمية مواصلة الحكومة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية

وشدد على أهمية مواصلة الحكومة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية لتوسيع نطاقها ورفع كفاءتها، مؤكدًا أن تحسين البنية التحتية يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد، يخلق فرص عمل جديدة، ويدعم ريادة الأعمال الشاملة.

ضرورة تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين

ودعا المهندس ميشيل الجمل، إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية وتشجيع الاستثمارات الخاصة.

محمد عارف

الشراكة بين القطاعين العام والخاص تواجه العديد من العوائق

وفي سياق متصل؛ قال محمد عارف رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الجمعية المصرية الافريقية للرخام والجرانيت، إنه بالرغم من اهتمام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية، إلا أن الواقع يؤكد وجود العديد من العوائق منها البيروقراطية المرتبطة ببيئة الأعمال وممارسة النشاط الاقتصادي.

الأفضل طرح المشاريع على المستثمرين بنظام حق الانتفاع

وأضاف «عارف» أن المرحلة القادمة سيكون من الأفضل طرح المشاريع على المستثمرين بنظام حق الانتفاع، وخاصة في القطاعات اللوجستية التي تتمتع بمواقع حيوية تجعل من المشروع مرفأ مهمًا يدر عائدات متنامية بصورة مستمرة.

وتابع: أن الأمر نفسه يمكن أن يتكرر على مستوى المشاريع الصناعية بناءً على تكلفة المشروع والمدى الزمني للتغطية وإهلاك الماكينات وخطوط الإنتاج.

الحكومة مهتمة بإشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية

وأشار إلى اهتمام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية، كونه المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الذي يخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين من خلال إقامة مشاريع البنية الأساسية والمرافق العامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

استثمارات عقود المشاركة بلغت 19.8 مليار جنيه

وقال «عارف» إنه وفقًا لبيانات الحكومة، فأن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه في مجالات تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية.

دراسة طرح عدد من المشاريع بالمشاركة بين القطاعين

وتابع: نسعى خلال العام المالي الحالي لتنفيذ 6 مشاريع جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، حيث يتم دراسة طرح عدد من المشاريع لإنشاء محطات محولات الكهرباء، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة.

الشراكة بين القطاعين راسخة في بناء البنية التحتية

وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص راسخة في بناء البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، وتستخدم الآن في أكثر من نصف دول العالم، لبناء البنية التحتية الاقتصادية مثل الطرق والجسور وأنظمة النقل العام. كما تُستخدم أيضًا في البنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات.

تحقيق اقتصاد مستدام يستند إلى المعرفة والتنافسية

وقال إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام يستند إلى المعرفة، والتنافسية، والخبرة، والتنوع؛ وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونتائج ومخرجات أفضل مما يمكن أن يحققه كل قطاع بمفرده.

التركيز على رسم السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية

وأضاف: كما تساعد الشراكات على إبراز دور الدولة في التركيز على رسم السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية، ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيمها.

خفض تكلفة الخدمات وتحسينها

وتابع: بالإضافة إلى توفير رأسمال القطاع الخاص ومعرفته وخبراته في إدارة المشاريع، مما يسهم في تقليل المدد الزمنية لتنفيذها، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.