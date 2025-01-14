الثلاثاء 14 يناير 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يفتتح خطوط تجميع سيارات "جيلي" في مصر غدًا

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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 يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا، خطوط تجميع سيارات "جيلي" في مصر، في خطوة هامة نحو تعزيز صناعة السيارات المحلية وزيادة الاعتماد على المكون المحلي في الصناعات الثقيلة.

يأتي هذا الافتتاح ضمن جهود الحكومة لدعم الاستثمار في قطاع السيارات، وتشجيع الشراكات مع الشركات العالمية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد الوطني.

ومن المقرر أن يتم خلال الافتتاح استعراض التقنيات الحديثة المستخدمة في خطوط التجميع، وخطط الإنتاج المستهدفة للسوق المحلي والتصدير.

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