الثلاثاء 14 يناير 2025
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حوادث

اعترافات المتهم بسرقة سيارات بالتجمع الخامس

ضبط سائق
ضبط سائق

أدلى سائق متهم بسرقة سيارة "فنطاس" من موقع تحت الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس.

وقال المتهم إنه اعتاد سرقة السيارات من خلال قيامه بتوصيل الأسلاك الكهربائية، ويقوم بقطع السلك الخاص بالمحرك وتوصيله وتحريك السيارة.

وأضاف المتهم أنه ارتكب أكثر من واقعه بذات الأسلوب، وكان ينوى التصرف فيها بالبيع.

تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس يفيد بضبط سائق لارتكابه واقعة سرقة سيارة "فنطاس" حال توقفها بموقع "تحت الإنشاء" بدائرة القسم.


وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب توصيل الأسلاك الكهربائية، وتم بإرشاده ضبط السيارة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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