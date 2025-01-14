هروب الأسد.. وطوفان الأقصى!

تابعت شهادات عبر لقاءات تليفزيونية مسجلة مع عدد ليس بالقليل من كبار رموز النظام السوري السابق، وغالبيتهم من كبار المسئولين في القصر الرئاسي.. الحقيقة التي أجمع عليها غالبية الشهود أن الرئيس السوري الهارب بشار الأسد، أصيب خلال الأيام والساعات الأخيرة في مدة حكمه الممتد لحكم والده الراحل، لمدة قاربت النصف قرن كان يعاني انفصالا حقيقيا عن الواقع..

ولم يكن يدرك التوابع والتطورات التي استجدت على تركيبات وتداخلات الموقف من حوله وخاصة بين حلفائه وداعميه المباشرين، روسيا وإيران.



كبار مساعدي بشار الأسد وخاصة كامل صقر مدير المكتب السياسي والاعلامي بالرئاسة السورية سابقا، أجمعوا أنهم كمسئولين قريبين للرئيس تم عزلهم تماما عن اللقاءات التي عقدها الأسد خلال الستة الأيام الأخيرة في حكمه.



أضاف صقر أن عزلهم ومنعهم من حضور لقاءات ومباحثات الرئيس تم بطلب من الروس والإيرانيين، مشيرا إلى أن بشار الأسد والوفد المرافق له قد وصلوا موسكو يوم الأربعاء، أي قبل سقوط النظام وهروب الأسد بأربعة أيام فقط..

والهدف من الزيارة كان طلب العون الروسي لدعم قوات ونظام بشارالأسد في مواجهة المعارضة المسلحة، وكان مفترضا أن يلتقي الأسد مع بوتين يوم الخميس، ولكن الجانب الروسي قرر تأجيل اللقاء إلى يوم الجمعة..

وفي هذه الأثناء، والكلام لا يزال ضمن رواية صقر، في هذه الأثناء وصلت الأنباء بسقوط حلب في ايدي المعارضة، وقرر الجانب الروسي تأجيل موعد اللقاء بين الأسد وبوتين عدة مرات من الثانية ظهرا إلى الثالثة الى الخامسة مساء وعند وصول الأسد إلى الكرملين عند الخامسة تماما تم ابلاغه أنه سيكون بمفرده في اللقاء مع بوتين، وسمح فقط لمرافقه الشخصي بالدخول معه.



وقال صقر أننا كوفد قرأنا على ملامح وجه الرئيس أمارات تشير إلى أن اللقاء لم يكن كما أراد الرئيس الذي جاء يطلب العون الروسي لإيران لنقل مقاتليها الداعمين للأسد عبر القاعدة العسكرية الروسية في شمال سوريا، بعدما منعت القوات الأمريكية وصول الدعم الإيراني لسوريا عبر المطارات العراقية..

وطلبت من السلطات العراقية ارجاع واحدة من طائرات المساعدات إلى حيث جاءت وإلا ستقصف مطار بغداد وبالفعل غادرت الطائرة المساعدات الإيرانية المطار.



قال صقر أيضا أن بوتين خلال استقباله الأسد إتصل هاتفيا برئيس أركان الجيش الروسي طالبا منه تقديم العون للايرانيين لنقل مقاتليهم عبر قاعدم حميميم الروسية في شمال سوريا، وتبين بعد ذلك أن الدعم العسكري الروسي لإيران تم بشكل عكسي، أي ساعد الجيش الروسي في نقل الاف المقاتلين الإيرانيين من قاعدة حميميم إلى خارج سوريا وليس العكس.



صقر أشار إلى أن ما حدث مع الروس حدث مع الإيرانيين، فقد وصل إلى دمشق في الساعات الأخيرة قبل هروب الأسد وزير الخارجية الإيراني في زيارة معلنة، ووصل على لاريجاني مستشار المرشد الأعلى في زيارة سرية، وكلاهما إلتقي الأسد كل على حدة.. وتمت المقابلتين دون حضور أي من كبار المسئولين السوريين.



وقال صقر أن الإشارات عقب كل هذه اللقاءات لم تكن واضحة بالنسبة للرئيس السوري، كان واضحا أن الجيش السوري نفسه سأم من استمرار القتال في مواجهة قوي المعارضة وكان واضحا أيضا أن كل حلفاء الأسد أداروا ظهورهم له وخاصة إيران وروسيا.



وشدد صقر على أن الأسد لم يكن ليسمع أو يري عكس ما يصور به الأزمات المحيطة به، وبالطبع لم يكن يجرؤ أي مسئول قريب من الأسد مراجعته في التوصيف الذى يضعه لأي أزمة!



وقال صقر ان الضربة الموجعة التي تلقاها حزب الله في لبنان من إسرائيل خلال تطورات طوفان الأقصى كان التطور الأكثر تأثيرا على قدرات وإمكانات نظام الأسد في مواجهة قوي المعارضة المسلحة.



من بين أهم ما قاله كامل صقر مدير المكتب السياسي والاعلامي بالرئاسة السورية سابقا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان طرفا فاعلا في ترتيبات حصار نظام الأسد ودفعه إلى الإنهيار، ولم تكن ترتيبات أردوغان في السر أو الخفاء، بل كانت معروفة على الأقل للأطراف الفاعلة وبخاصة روسيا وإيران والعراق.

الحقيقة الواقعة أن تاريخا سوف يكتب لمنطقة الشرق الأوسط، يبدأ بما تم تسميت طوفان الأقصى.

وللحديث بقية.

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