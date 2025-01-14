الثلاثاء 14 يناير 2025
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أخبار مصر

وزير البترول يبحث مع مجموعة القحطاني السعودية تعزيز التعاون

وزير البترول يبحث
وزير البترول يبحث مع مجموعة القحطاني السعودية تعزيز التعاون
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 التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع الشيخ طارق القحطاني رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد الهادي القحطاني، على هامش مشاركته فى فعاليات مؤتمر ومعرض "اكتفاء" بالسعودية.

ويأتى هذا اللقاء، استكمالا للقاءات التي تمت خلال الأشهر الماضية، حيث أكد الجانبان على أهمية التعاون في مجال التعدين خاصة أنه يشهد تطورًا كبيرًا في مصر بجانب التعاون مع شركات القطاع المصري في مجال الطاقة، وبحث سبل  زيادة الاستثمار وفتح أسواق جديدة في القارة الافريقية.

 

توقيع اتفاقيتين تعاون مشترك بين مجموعة القحطاني السعودية وشركات إنبى وبتروجت وتنمية للبترول.

 وعقب جلسة المباحثات، شهد المهندس كريم بدوى  وزير البترول والثروة المعدنية مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين خاصة بالتعاون بين مجموعة القحطاني وعدد من شركات قطاع البترول المصري متمثلة في شركات تنمية للبترول، الشركة الهندسية للصناعات البترولية والبتروكيماوية (إنبي) وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت).


وقع الاتفاقية الأولى المهندس مصطفى أمين عامر رئيس شركة تنمية للبترول والسيد عبد الهادي طارق القحطاني رئيس شركة PWS.
ووقع الاتفاقية الثانية المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس وائل لطفى رئيس شركة إنبى والسيد عبد الهادي طارق القحطاني رئيس شركة PWS.


وتهدف هذه الاتفاقيات إلى  تشكيل تحالف استراتيجي وتعاون تجاري كلًا في مجال خبرته وتخصصه، كما تهدف إلى التعاون في جميع أنحاء دول الشرق الأوسط وأفريقيا لتطوير مشروعات الهندسة والتوريد والبناء في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات والبنية التحتية والصناعة بشكل عام.

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