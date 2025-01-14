الهلال السعودي يقرر تجميد نيمار ويبحث عن بديله

استقر نادي الهلال السعودي، على مصير الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بعد غيابه عن المشاركة لفترة طويلة.

الهلال لم يسجل نيمار في قائمة الفريق المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين، بسبب معاناته الإصابة في بداية الموسم.

وتعرض نيمار لإصابات متتالية، منذ انضمامه إلى الهلال صيف 2023؛ ما تسبب في ابتعاده عن الملاعب معظم فترات عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ولم يخض نيمار مع الهلال سوى 7 مباريات فقط في كل البطولات؛ ما أثار غضبًا بين الجماهير بسبب الغياب الطويل للاعب.

تجميد نيمار في الهلال السعودي

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن نادي الهلال السعودي، استقر على تجميد نيمار خلال الفترة المقبلة، والتعاقد مع بديل شاب.

وقالت الصحيفة في تقرير لها: "سيُبقي جيسوس على نيمار جونيور ضمن قائمة الفريق الآسيوية فقط دون قيده في قائمة البطولات المحلية؛ ما يعني تجميد اللاعب".

وأشارت إلى أن إدارة شركة نادي الهلال بدأت تحركاتها بغية التعاقد مع جناح أيمن تحت 21 عامًا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم ليكون بديلًا لنيمار.

كما أشارت إلى أن تلك التحركات، جاءت بناء على رغبة البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق.

وعن التعاقدات المزمعة قالت الصحيفة، إن الهلال يستهدف ثلاثة لاعبين، منهم اثنان يلعبان في أوروبا، والثالث من الدوري البرازيلي.

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