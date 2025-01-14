100 سبحة إلكترونية وحملة إطعام، صدقة جارية من طلاب المعهد التكنولوجي على روح زميلهم المقتول غدرا بالشرقية

ضرب طلاب المعهد التكنولوجى العالي بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، مثالا في الوفاء لزميلهم المقتول غدرا على يد زميله بعد أداء الامتحان بالمعهد، بعدما جمعوا مبلغا ماليا للتبرع به على روح صديقهم.

وقال محمود ربيع أحد طلاب المعهد، إن أصدقاء وزملاء الفقيد الراحل الذى لقى حتفه على يد زميله بمساعدة آخرين داخل المعهد التكنولوجى العالي في العاشر من رمضان منذ عدة أيام بسبب خلافات سابقة بينهما، قرروا أن يجمعوا بعض الأموال وشراء كولدير مياه و100 سبحة إلكترونية، بالإضافة إلى عمل حملة إطعام لتكون صدقة جارية على روحه الطاهرة.

إعجاب رواد مواقع التواصل

ولقى التبرع إعجاب مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مما أسفرعن تداول الصورة عبر الصفحات والمجموعات معبرين عن مدى سعادتهم بحب وإخلاص طلاب المعهد لزميلهم وتذكرهم له رغم وفاته.

100 سبحة الكترونية وحملة إطعام، صدقة جارية من طلاب المعهد التكنولوجى علي روح زميلهم بالشرقية،فيتو

جريمة هزت العاشر من رمضان.. مقتل طالب داخل أحد المعاهد الخاصة

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا من أحد المستشفيات الخاصة الكائنة بمدينة العاشر من رمضان باستقبال الشاب"خالد.ع.ع" 19 عاما طالب بالفرقة الأولى بالمعهد التكنولوجى في العاشر من رمضان (مصابا بجرح نافذ بالرئة)، وتم إجراء عملية جراحية، لكنه توفى بعدها بساعات متأثرا بجراحه الخطيرة.

وبانتقال قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميل له يدعى "أحمد. م.ف"20 عاما طالب بالمعهد، طعن المجني عليه بسلاح أبيض عقب نهاية امتحان إحدى المواد جراء خلافات سابقة بينهما.

التحفظ على جثمان المتوفى بمشرحة المستشفى

جرى إيداع جثة المتوفى بثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفى التخصصي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مرتكب الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان عقب إجراء الصفة التشريحية وتسليمه لذويه وحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

المجنى عليه،فيتو

أول تعليق من المعهد التكنولوجي بالعاشر بشأن واقعة مقتل طالب على يد زميله

يذكر أن المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان أصدر بيانا صحفيا حول حادث مقتل الشاب “خالد عطية عبد العزيز” 19 عامًا، والذي لقى حتفه على يد زميله داخل حرم المعهد بسبب خلافات بينهما.

حيث نعى المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان الطالب خالد عطية عبد العزيزالذى وافته المنية بعد إجراء عملية جراحية إثر إصابته خلال مشاجرة مع زميل له.

وأكدت إدارة المعهد أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حينه لمحاسبة المتسبب في هذا الحادث الأليم.

وتقدم مجلس إدارة المعهد وجميع منتسبيه بخالص التعازي لأسرة الطالب الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته.

100 سبحة الكترونية وحملة إطعام،صدقة جارية من طلاب المعهد التكنولوجى علي روح زميلهم بالشرقية،فيتو1

والدة الطالب المقتول على يد زميله في الشرقية تكشف اللحظات الأخيرة في حياة ابنها

وكشفت والدة الطالب ضحية الغدر تفاصيل الجريمة البشعة:"إن الجانى أنهي حياة نجلها بسبب معاتبة الأخير له لقيامه بمغازلة إحدى الفتيات وقال له بالنص:"معاكسة الفتيات ليست من الرجولة.. اللي ما ترضاه على أختك لا ترضاه على بنات الناس ليعد المتهم بمساعدة أصدقائه كمينا له عقب نهاية الامتحان ويغدر به" قائلة: ابنى كان بيطلع في الروح جنبي في المستشفي وقلبي كان بينزف دم عليه..واخدته في حضنى لما مات..مش عارفة هعيش من غيره إزاي والله أهدانى سلحفاة في عيد ميلادى..كان طيب ومكافح وبيشتغل عشان يصرف علي نفسه ودراسته..موته كسر ضهري.

والدة المجنى عليه،فيتو

كواليس الساعات الأخيرة قبل وفاة طالب المعهد التكنولوجى

فيما كشف أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد التكنولوجى العالي بالعاشر من رمضان كواليس الساعات الأخيرة قبل مقتله، موضحا أن الفقيد اشتكى أثناء أداء الامتحان بالمعهد من فقدان التركيز بسبب طالب وطالبة كانا يتبادلان إجابة الأسئلة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهما في حينها.

ولفت إلى أن المتهم الرئيسي بمساعدة أصدقائه تمكنوا من شل حركة المجنى عليه بعد خروجه من الامتحان، ليقوم الأول بإخراج سلاح أبيض من بين طيات ملابسه ويسدد طعنة نافذة للثاني في الرئة، ليسقط غارقا في دمائه وسط ذهول زملائه من هول الصدمة، والذين قاموا بدورهم بنقله لأحد المستشفيات الخاصة في محاولة لإنقاذه.

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