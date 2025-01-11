السبت 11 يناير 2025
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محافظات

والدة الطالب المقتول على يد زميله في الشرقية تكشف اللحظات الأخيرة في حياة ابنها

سرادق عزاء المجنى
سرادق عزاء المجنى عليه،فيتو

جريمة المعهد التكنولوجي، ضرب أصدقاء الطالب خالد عطية عبد العزيز الذى لقي حتفه علي يد زميله بمساعدة آخرين داخل المعهد التكنولوجى العالي في العاشر من رمضان محافظة الشرقية بسبب خلافات سابقة بينهما مثالا للوفاء والحب والإخلاص، فهم يعلمون جيدا المعنى الحقيقي لكلمة الصداقة.

ضبط المتهم بقتل زميله بالمعهد التكنولوجى بالشرقية

حيث شارك الطلاب في نقل زميلهم إلى المستشفى بعد تعرضه للطعن، ثم متابعة الخروج وتشييع الجثمان وحضورالعزاء بوجوه وقلوب تكسوها الآلام والجروح والأحزان العميقة.

والد الطالب المتوفى: لم أر حالة الوفاء هذه مثلما رأيت من أصدقاء وزملاء ابني خالد

وقال والد الطالب المتوفى والذى يقيم بمدينة العاشر من رمضان:«لم أر حالة الوفاء هذه مثل ما رأيت من أصدقاء وزملاء ابني خالد.. الحزن والبكاء لم يفارقهم منذ علمهم بخبر وفاته.. ولم يتركونا أبدا منذ تعرضه للطعن علي يد المجرم..اللهم عوّض شبابه في جنات النعيم».

جنازة المجنى عليه بالعاشر من رمضان،فيتو
جنازة المجنى عليه بالعاشر من رمضان،فيتو

والدة ضحية الغدر تكشف سبب الجريمة البشعة

وكشفت والدة الطالب ضحية الغدر تفاصيل الجريمة البشعة:"إن الجانى أنهي حياة نجلها بسبب معاتبة الأخير له لقيامه بمغازلة إحدى الفتيات وقال له بالنص:"معاكسة الفتيات ليست من الرجولة.. اللي ما ترضاه على أختك لا ترضاه على بنات الناس ليعد المتهم بمساعدة أصدقائه كمينا له عقب نهاية الامتحان ويغدر به" قائلة: ابنى كان بيطلع في الروح جنبي في المستشفي وقلبي كان بينزف دم عليه..واخدته في حضنى لما مات..مش عارفة هعيش من غيره إزاي والله أهدانى سلحفاة في عيد ميلادى..كان طيب ومكافح وبيشتغل عشان يصرف علي نفسه ودراسته..موته كسر ضهري.

المجنى عليه،فيتو
المجنى عليه،فيتو

كواليس الساعات الأخيرة قبل وفاة طالب المعهد التكنولوجى

فيما كشف أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد التكنولوجى العالي بالعاشر من رمضان كواليس الساعات الأخيرة قبل مقتله، موضحا أن الفقيد اشتكى أثناء أداء الامتحان بالمعهد من فقدان التركيز بسبب طالب وطالبة كانا يتبادلان إجابة الأسئلة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهما في حينها، لافتا إلى أن المتهم الرئيسي بمساعدة أصدقائه تمكنوا من شل حركة المجنى عليه بعد خروجه من الامتحان، ليقوم الأول بإخراج سلاح أبيض من بين طيات ملابسه ويسدد طعنة نافذة للثاني في الرئة، ليسقط غارقا في دمائه وسط ذهول زملائه من هول الصدمة ، والذين قاموا بدورهم بنقله لأحد المستشفيات الخاصة في محاولة لإنقاذه.

جنازة المجنى عليه،فيتو
جنازة المجنى عليه،فيتو

دفن جثمان المجنى عليه بمقابر أسرته

وشيع العشرات من الأهالي في وقت سابق جثمان الشاب خالد عطية ضحية الغدر بالمعهد التكنولوجى العالي بالعاشر من رمضان، ودفنه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة وسط دموع الحزن والأسى.

جريمة هزت العاشر من رمضان.. مقتل طالب داخل أحد المعاهد الخاصة

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من أحد المستشفيات الخاصة الكائنة بمدينة العاشرمن رمضان باستقبال الشاب"خالد.ع.ع"19 عاما طالب بالفرقة الأولى بالمعهد التكنولوجى في العاشر من رمضان (مصابا بجرح نافذ بالرئة)، وتم إجراء عملية جراحية، لكنه توفى بعدها بساعات متأثرا بجراحه الخطيرة.

جنازة المجنى عليه بالعاشر من رمضان،فيتو3
جنازة المجنى عليه بالعاشر من رمضان،فيتو3

وبانتقال قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميل له يدعى "أحمد. م.ف"20 عاما طالب بالمعهد، طعن المجني عليه بسلاح أبيض عقب نهاية امتحان إحدى المواد جراء خلافات سابقة بينهما.

التحفظ على جثمان المتوفى بمشرحة المستشفى

جرى إيداع جثة المتوفى بثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفى التخصصي، وتمكنت الاجهزة الامنية من القاء القبض علي مرتكب الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان عقب إجراء الصفة التشريحية وتسليمه لذويه.

 

أول تعليق من المعهد التكنولوجي بالعاشر بشأن واقعة مقتل طالب على يد زميله

أصدرالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان بيانا صحفيا حول حادث مقتل الشاب “خالد عطية عبد العزيز” 19 عامًا، والذي لقى حتفه على يد زميله داخل حرم المعهد بسبب خلافات بينهما.

جنازة المجنى عليه بالعاشر من رمضان،فيتو4
جنازة المجنى عليه بالعاشر من رمضان،فيتو4

حيث نعى المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان الطالب خالد عطية عبد العزيزالذى وافته المنية بعد إجراء عملية جراحية إثر إصابته خلال مشاجرة مع زميل له.

وأكدت إدارة المعهد أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حينه لمحاسبة المتسبب في هذا الحادث الأليم.

وتقدم مجلس إدارة المعهد وجميع منتسبيه بخالص التعازي لأسرة الطالب الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته.

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