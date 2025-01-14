5 معلومات عن حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد 2025

كرة اليد، يقام اليوم الثلاثاء حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد 2025، في نسختها الـ29، والمقرر لها خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل، بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

5 معلومات عن حفل افتتاح مونديال اليد

وفيما يلي 5 معلومات عن حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد،

- ينطلق حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد 2025، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

- يقام حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد 2025 على ملعب جيسكي بنك بوكسين بمدينة هيرنينج الدنماركية.

- يشهد حفل الافتتاح حضور 15 ألف متفرج، وهي السعة الكاملة لملعب جيسكي بنك بوكسين.

- يقام حفل الافتتاح قبل المباراة الأولى لمنتخب الدنمارك أمام المنتخب الجزائري.

- يتضمن حفل الافتتاح عروض فنية تعبر عن هوية دولة الدنمارك وتاريخها في كرة اليد.

4 مواجهات قوية في افتتاح المونديال

ومن المقرر أن تقام 4 مواجهات قوية في اليوم الأول موعدها كالتالي:

إيطاليا × تونس | 6:30 مساء - أون تايم سبورتس 1

فرنسا × قطر | 7 مساء - أون تايم سبورتس 2

الدنمارك × الجزائر | 9:30 مساء - أون تايم سبورتس 1

النمسا × الكويت | 9:30 مساء - أون تايم سبورتس 2

ويبدأ منتخبنا الوطني مواجهات دور المجموعات غدا الأربعاء أمام منتخب الأرجنتين في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات منتخب مصر

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثامنة بجانب منتخبات كرواتيا صاحبة الأرض والأرجنتين والبحرين.

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات موعدها كالتالي:

مصر × الأرجنتين - 15 يناير 2025

مصر × البحرين - 17 يناير 2025

مصر × كرواتيا - 19 يناير 2025

باستور يتحدث عن بطولة العالم

وتحدث الإسباني كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب كرة اليد، عن مشاركة الفراعنة في منافسات بطولة العالم المقبلة.

وقال “باستور”: إن منتخب مصر يضم لاعبين مميزين في كل المراكز، وأن مشاركتهم في بطولة العالم هي حدث ينتظروه كل عامين من أجل إبهار العالم.

وأوضح باستور، أن منتخب مصر يدخل منافسات بطولة العالم من أجل التواجد في المربع الذهبي، وأن جميع اللاعبين سواء كانوا محترفين أو يلعبون في الدوري المصري لديهم إصرار على الوصول لأبعد نقطة في المونديال.

قائمة منتخب كرة اليد في المونديال

وأعلن كارلوس باستور عن قائمة منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - محمد علي

صناع اللعب:

أحمد خيري - سيف الدرع - سيف هاني “فوكس”

جناح أيسر:

أحمد هشام “سيسا” - بلال إبراهيم مسعود

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام “دودو” - عبد الرحمن فيصل

جناح أيمن:

محمد سند - أكرم يسري

ظهير أيمن:

يحيى خالد - محسن رمضان

لاعب الدائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - محمد طارق - ياسر سيف

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