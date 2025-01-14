انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة نظام البكالوريا.. التعليم: المناقشات تعقد على عدة أيام.. ونهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.. وتنمية المهارات الفكرية والنقدية أبرز الأهداف

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الحوار المجتمعي الذي يهدف لمناقشة نظام البكالوريا المصرية (بديل الثانوية العامة)، بحضور وزيري وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين.

شهادة البكالوريا المصرية

وأشارت وزارة التربية والتعليم أنه تستهل سلسلة جلسات الحوار المجتمعي اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تنطلق الفعاليات اليوم بعقد لقاء مع عدد من الخبراء والمتخصصين في ملف التعليم قبل الجامعي، كما سيتم عقد لقاء مع مجالس الأمناء والأباء والمعلمين على مستوى الجمهورية للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات حول نظام شهادة البكالوريا المصرية.

نظام شهادة البكالوريا المصرية

وأكدت الوزارة أن سلسلة لقاءات الحوار المجتمعي الاستماع لمختلف الرؤى حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية وما تتضمنه من خفض لعدد المواد الدراسية مما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، فضلا عن المسارات المختلفة التي يختار من بينها الطالب، بالإضافة إلى مناقشة القواعد العامة لمجموع الدرجات، والمحاولات المتعددة لدخول الامتحان في المواد المختلفة.

نظام البكالوريا المصرية

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت التفاصيل الكاملة لنظام البكالوريا المصرية لجميع المراحل التعليمية.

وقدم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نظام شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة، والمقرر تطبيقه بدءًا من الصف الأول الثانوي العام المقبل.

عرض نظام شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة

يهدف النظام إلى: تنمية المهارات الفكرية والنقدية. التعلم متعدد التخصصات. التقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين. الاعتراف الدولي بفرص متعددة للطلاب.



هيكل النظام الجديد لـ شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة

المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي): مواد أساسية تشمل: التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ المصري، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الأولى. مواد إضافية خارج المجموع: اللغة الأجنبية الثانية، البرمجة، وعلوم الحاسب.

المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي): مواد أساسية: اللغة العربية، التاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى. مواد تخصصية حسب المسار الذي يختاره الطالب: الطب وعلوم الحياة. الهندسة وعلوم الحساب. الأعمال. الآداب والفنون.



تفاصيل شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة

فرص امتحان متعددة سنويًا برسوم 500 جنيه للمحاولة الثانية وما بعدها.

درجات المواد تُحتسب من 100 درجة لكل مادة، والمجموع النهائي بجمع درجات المواد السبع.

يمكن للطالب إعادة الامتحان لتحسين الدرجات، وترسل جميع المحاولات لمكتب التنسيق.

توجيهات رئيس الوزراء بشأن شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة

مناقشة آليات التنفيذ في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.

التوافق على صيغة نهائية تُطرح للحوار المجتمعي قبل بدء التطبيق

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