إحالة 30 تقريرًا من مجلس النواب إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها

قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة 30 تقريرًا إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

إحالة تقارير من مجلس النواب إلى الحكومة

وتتضمن الإحالات من مجلس النواب، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء، إلى الحكومة.

وجاءت اقتراحات النواب التي من المقرر إحالتها إلى الحكومة على النحو التالي:

إضافة مميزات للمؤسسة القومية لتيسير رحلات الحج والعمرة

1. العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن إضافة مميزات للمؤسسة القومية لتيسير رحلات الحج والعمرة الخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعى للعمل طوال العام والتعاقد مع الجمعيات الخيرية لتنظيم رحلات للأماكن المقدسة بالمملكة العربية السعودية.

2. العضو نرمين بدراوي، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسى على قطعة أرض زراعية تابعة لقرية زاوية أبو مسلم بمركز ومدينة أبو النمرس- محافظة الجيزة.

3. العضو محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء مدرسة الشراقوة البحرية بمركز سيدى سالم- محافظة كفر الشيخ على قطعة أرض زراعية.

4. العضو أحمد حمدى خطاب، بشأن استثناء الطلاب الذين يرغبون فى الالتحاق بأقسام معينة بالكليات المرشحين لها وغير متوفرة داخل نطاق التوزيع الجغرافى وإلحاقهم بهذه الأقسام بأقرب جامعة لمحل إقامتهم.

إنشاء مجمع مدارس تجريبية لجميع المراحل التعليمية في أسيوط

5. العضو إبراهيم نظير، بشأن استكمال إجراءات تخصيص قطعة أرض زراعية لإنشاء مجمع مدارس تجريبية لجميع المراحل التعليمية - مدينة القوصية - محافظة أسيوط.

6. العضو محمد بهجت الصن، بشأن تفعيل إنشاء المدرسة اليابانية – مركز أرمنت – محافظة الأقصر.

7. العضو ريهام عبد النبى، بشأن إنشاء قسم جديد (طاقة شمسية) داخل مدرسة كلح الجبل الفنية الصناعية المشتركة - بمركز ومدينة ادفو- محافظة أسوان.

8. العضو ناصر عثمان، بشأن إحلال وتجديد الكوبرى القديم بمدينة البدارى أسيوط- محافظة أسيوط.

9. العضو إبراهيم نظير، بشأن إنشاء كوبرى مشاه معدني أعلى السكة الحديد والترعة الإبراهيمية أمام طريق مير- بمركز القوصية- محافظة أسيوط.

10. العضو إبراهيم عويس، بشأن سرعة إنشاء كوبرى علوى للسيارات على الطريق الزراعى أمام مدخل قرية سنديون بمركز قليوب- محافظة القليوبية.

11. العضو سامى توفيق، بشأن إنشاء كوبرى بناحية قرية منشأة الأمراء - مركز أهناسيا - محافظة بنى سويف.

12. العضو خالد الخطيب، بشأن إنشاء كوبرى عند الكيلو (107) للسيارات على طريق مصر إسكندرية الصحراوى لخدمة قرى الانطلاق بمركز وادى النطرون- محافظة البحيرة.

13. العضو ريهام عبد النبي، بشأن توفير قطعة أرض بديلة لسوق الأربعاء بمركز ومدينة إدفو- محافظة أسوان.

14. العضو السيد الخضر جوهر، بشأن عمل حيز عمراني لقرى مركزي طلخا ونبروه - محافظة الدقهلية.

15. العضوين أحمد الشريف، أحمد خليل خير الله، بشأن إنشاء مجمع خدمات وموقف سيرفيس ومبنى لديوان عام حى العامرية ثان وسوق للباعة الجائلين، بالأرض التى تم تخصيصها لصالح وزارة الاتصالات – محافظة الإسكندرية.

16. العضو طه الناظر، بشأن سرعة إنشاء موقف مغاغة والفنت ببندر الفشن بجوار المدرسة الفكرية- محافظة بني سويف.

17. العضو على البدرى الملاوي، بشأن إنشاء القسم العلمى بمعهد فتيات نجع السايح الأزهرى- مركز إدفو - محافظة أسوان.



18. العضو أسامة عبد العاطي، بشأن إنشاء مركز أمومة وطفولة بقرية تمى الأمديد – مركز تمى الأمديد – محافظة الدقهلية.

19. العضو نرمين بدراوى، بشأن تطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية بقرى (المنوات – زاوية أبو مسلم – نزلة الأشطر – طموه) – محافظة الجيزة.

20. العضو السيد خضر جوهر، بشأن إنشاء مكتب تأمينى لخدمة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات للقطاع العام والخاص والحكومى وخلافه بمدينة طلخا – محافظة الدقهلية، وذلك على أرض ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

21. العضو إبراهيم عويس، بشأن استكمال نقل أصول ملكية الأرض بين وزارة الصحة ووزارة المالية للبدء في إنشاء مركز طبى بجاردينيا هايتس (أبو الهول سابقًا) بالقاهرة الجديدة – محافظة القاهرة.

22. العضو أحمد إسماعيل، بشأن تحويل مركز طبى النهضة الجديد إلى مستشفى لجراحات اليوم الواحد – محافظة القاهرة.

23. العضو إلهامى البارودى، بشأن إحلال وتجديد ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جرجا العام بمدينة جرجا – محافظة سوهاج.

24. العضو بلال حامد النحال، بشأن توفير جهاز أشعة مقطعية C.T لمستشفى الرحمانية المركزى التابعة لمديرية الشئون الصحية – محافطة البحيرة.

25. العضو مرفت عبد العظيم، بشأن سرعة تجهيز مستشفى الرمد بمحافظة الفيوم.

26. العضو هناء سرور، بشأن توفير أجهزة تحاليل بعيادات التأمين الصحى – محافظة المنوفية.

27. العضو منى عمر، بشأن سرعة تطوير حديقة الحيوان بمحافظة الإسكندرية.

28. العضو أحمد حمدى خطاب، بشأن تركيب ماكينات صراف آلى (ATM) بمدينة وقرى كفر الدوار – محافظة البحيرة.

29. العضو مجدى الأمير، بشأن سرعة البدء فى إنشاء سوق حضارى بمدينة المنزلة على قطعة أرض تابعة لوزارة الموارد المائية والرى – محافظة الدقهلية.

30. العضو على البدرى، بشأن إنشاء كورنيش للنيل (ممشى مصر) من مدينة البصيلية بحرى المعمارية حتى نهاية نجع السايح مركز إدفو – محافظة أسوان.

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