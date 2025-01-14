الثلاثاء 14 يناير 2025
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حوادث

تفاصيل صادمة في تعدي عامل بـ "كانتين مدرسة" على طفلة وقرارات عاجلة من النيابة

محكمة
محكمة

 تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في حادث تعدي شاب يعمل بـ"كانتين مطعم” إحدى المدارس بمنطقة فيصل، جنسيا على طفلة وهتك عرضها داخل المدرسة.

وخلال التحقيقات كشفت الأم أن طفلتها في مرحلة رياض الأطفال بمدرسة خاصة، وفوجئت في الفترة الأخيرة بتغيرها وكثرة نومها لفترات طويلة، وفي صباح الجمعة طلبت الصغيرة أن تدخل الحمام وخلال ذلك فوجئت والدتها ببقعة حمراء، وتوجهت إلى أقرب مستشفى بالهرم.

وأضافت: أن الطفلة بالغة من عمر 5 سنوات، وتعاني من ثقل في الكلام وتتلقى جلسات تخاطب، وبعدما حاولت الأم استجوابها، اكتشفت الأم أن عامل كانتين المدرسة تعدى عليها أكثر من مرة بعدما أغراها بالحصول على حلوى.

وأكدت التحريات الأولية صحة أقوال الطفلة، واعترف الشاب خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة، وأنه قام باستدرجها بحيلة خبيثة داخل المدرسة، حيث قدم لها الحلوى قبل أن يعتدي عليها داخل المدرسة، وبالكشف عن المتهم تبين أنه مطلوب على ذمة قضايا مخدرات وأخرى شروع في قتل.

 

عرض الطفلة على الطب الشرعي

 وأمرت النيابة العامة بعرض الطفلة على الطب الشرعي وإعداد تقرير وافي عن حالتها الصحية، وحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

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النيابة العامة قضايا مخدرات مرحلة رياض الأطفال نيابة الجيزة

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