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عقارات

مد فترة التسجيل فى إعلان "سكن لكل المصريين 5" حتى ١٨ يناير

مى عبد الحميد، فيتو
مى عبد الحميد، فيتو

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة التسجيل ورفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حتى يوم السبت الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٥، وذلك للمواطنين الراغبين في استكمال إجراءات التقدم لحجز وحدات سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5".


وأضاف شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن غدًا، الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥، هو الفرصة الأخيرة لسداد مقدمات جدية الحجز بمكاتب البريد المميكن.


وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مد فترة التسجيل ورفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني هو الفرصة الأخيرة للمواطنين الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هذا المد يأتي في إطار رغبة الصندوق بمنح الفرصة كاملة للمواطنين للتقدم للحصول على وحدة سكنية.


وأضافت مي عبد الحميد أن عملية فرز مستندات المواطنين المتقدمين ضمن إعلان سكن لكل المصريين ستبدأ عقب غلق باب التسجيل ورفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق مباشرة، وذلك يوم الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٥.
وشددت مي عبد الحميد أن شراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز بدون رفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق لا يعني أن المواطن قدم للحصول على وحدة سكنية ضمن إعلان سكن لكل المصريين 5، حيث إن رفع المستندات المطلوبة بكراسة الشروط عبر الموقع الإلكتروني شرط أساسي للتقدم.


وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن إعلان سكن لكل المصريين 5 شهد بيع ٧٦٢٤٧٩ كراسة شروط وسداد 586 ألف مواطن لمقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 546 ألف مواطن.


وأشارت إلى أن منصة تقديم طلبات لحل مشكلات التقديم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق مستمرة في العمل بكفاءة، ويمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الرابط الإلكتروني التالي https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/PortalTickets، حيث استقبل الرابط نحو 20 ألف شكوى منذ إطلاقه، وتم حل نحو 18 ألف شكوى حتى الآن وجار العمل على حل جميع الشكاوى خلال المدة الزمنية المحددة.


وأضافت أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر  الرابط، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق  ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابط أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان الاجتماعي الإسكان الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
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