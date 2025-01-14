صدمة في الجهاز الفني للأهلي بسبب طاهر محمد طاهر

الدوري المصري ، تلقي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر صدمة جديدة بعد تلقيه تأكيدات طبية بفترة غياب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق عن المباريات بسبب الإصابة بمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية.

وقالت مصادر داخل الأهلي: إن طاهر محمد طاهر يحتاج إلى شهر جديد من أجل إعلان جاهزيته للعودة بشكل تدريجي إلي التدريبات الجماعية.

وينهي الجهاز الإداري والطبي للنادي الأهلي في الوقت الحالي كافة الإجراءات الخاصة بسفر المغربي رضا سليم لاعب الفريق إلى النمسا من أجل إجراء جراحة الغضروف الخارجي للركبة اليسرى بعد إصابة اللاعب الأخيرة.

تقلصت فرص أكرم توفيق لاعب الأهلي في تدعيم صفوف الفريق في مباراة الجونة بسبب آلام العضلة الخلفية التي اشتكى منها قبل مباراة ستاد أبيدجان الأخيرة حيث أكدت مصادر صعوبة لحاق اللاعب بمباراة الغد أمام الجونة.

قال مصدر داخل الأهلي: إن محمود كهربا لاعب الفريق سيتواجد في قائمة مباراة الجونة غدا لتعويض النقص العددي في الصفوف خاصة بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها وسام أبو علي مهاجم الأهلي عقب العودة من كوت ديفوار بعد الفوز على ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 3-1.

وغاب كهربا عن آخر مباراتين للأهلي أمام سموحة وستاد أبيدجان تمهيدا لرحيله في انتقالات الشتاء ولكن قرر الجهاز الفني الاعتماد عليه مجددا في مباراة الجونة غدا.

وعلي صعيد آخر قال مصدر داخل الأهلي أن وسام أبو علي مهاجم الأهلي لن يتواجد في قائمة مباراة الجونة المقرر لها غدا الأربعاء بسبب رغبة الجهاز الطبي في تأجيل الدفع باللاعب بعد الإغماء الذي تعرض له بعد العودة من كوت ديفوار وخضوعه لبعض الفحوصات الطبية الأخيرة َ

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر استعداداته اليوم لمواجهة الجونة المقرر لها غدا الأربعاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة غدا الأربعاء ضمن منافسات الدوري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي النادي الأهلي الجونة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري بالدوري المصري في تمام الساعة 7 مساء.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر للتدريبات أمس بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الأول عقب العودة من كوت ديفوار بعد الفوز على ستاد أبيدجان.

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