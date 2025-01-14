كهربا يعود إلى قائمة الأهلي أمام الجونة

الدوري المصري ، قال مصدر داخل الأهلي: إن محمود كهربا لاعب الفريق سيتواجد في قائمة مباراة الجونة غدًا لتعويض النقص العددي في الصفوف خاصة بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها وسام أبو علي مهاجم الأهلي عقب العودة من كوت ديفوار بعد الفوز على ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 3-1.

وغاب كهربا عن آخر مباراتين للأهلي أمام سموحة وستاد أبيدجان تمهيدا لرحيله في انتقالات الشتاء ولكن قرر الجهاز الفني الاعتماد عليه مجددا في مباراة الجونة غدا.

واستقر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي تأجيل جراحة الفتاق التي يحتاج إليها مروان عطية لاعب الفريق بسبب ارتباطات الأهلي المحلية والقارية.

ويلعب مروان عطية لاعب الأهلي باستخدام المسكنات حيث يحتاج اللاعب الي تدخل جراحي للتعافي من آلام الفتاق.

محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم استعدادا لمواجهة الجونة المرتقبة غدا الأربعاء.

قال مصدر داخل الأهلي: إن وسام أبو علي مهاجم الأهلي لن يتواجد في قائمة مباراة الجونة المقرر لها غدا الأربعاء بسبب رغبة الجهاز الطبي في تأجيل الدفع باللاعب بعد الإغماء الذي تعرض له بعد العودة من كوت ديفوار وخضوعه لبعض الفحوصات الطبية الأخيرة َ

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر استعداداته اليوم لمواجهة الجونة المقرر لها غدا الأربعاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة غدا الأربعاء ضمن منافسات الدوري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي النادي الأهلي الجونة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري بالدوري المصري في تمام الساعة 7 مساء.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر للتدريبات امس بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الأول عقب العودة من كوت ديفوار بعد الفوز على ستاد أبيدجان.

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