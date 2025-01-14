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رياضة

تأجيل جراحة مروان عطية بسبب ارتباطات الأهلي محليا وإفريقيا

مروان عطية لاعب الأهلي،فيتو
مروان عطية لاعب الأهلي،فيتو

الدوري المصري ، استقر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تأجيل جراحة الفتاق التي يحتاج إليها مروان عطية لاعب الفريق بسبب ارتباطات الأهلي المحلية والقارية. 

ويلعب مروان عطية لاعب الأهلي مستخدما المسكنات حيث يحتاج إلى تدخل جراحي للتعافي من آلام الفتاق. 

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم استعدادا لمواجهة الجونة المرتقبة غدا الأربعاء. 

قال مصدر داخل الأهلي إن وسام أبو علي مهاجم الأهلي لن يتواجد في قائمة مباراة الجونة المقرر لها غدا الأربعاء بسبب رغبة الجهاز الطبي في تأجيل الدفع باللاعب بعد الإغماء الذي تعرض له بعد العودة من كوت ديفوار وخضوعه لبعض الفحوصات الطبية الأخيرة. َ

 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي  الأهلي بقيادة مارسيل كولر استعداداته اليوم، لمواجهة الجونة المقرر لها غدا الأربعاء ضمن منافسات الدوري.

 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلتقي  النادي الأهلي الجونة غدا الأربعاء بالدوري المصري في تمام الساعة 7 مساء.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر للتدريبات امس بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات امس الأول عقب العودة من كوت ديفوار بعد الفوز على استاد أبيدجان.

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الأهلي كولر مروان عطية

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