الثلاثاء 14 يناير 2025
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أخبار مصر

قرار حكومي عاجل بشأن تظلمات مسابقة 30 ألف معلم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا مهمًّا وعاجلًا لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بشأن التظلمات على مسابقة  30 ألف معلم.

 مسابقة 30 ألف معلم

 وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابًا للمديريات التعليمية، موضحة في إطار مسابقة 30 ألف معلم لسد العجز في أعداد المعلمين، وانتقاء أفضل الكوادر التعليمية لإعداد جيل من المتعلمين الفعليين القادرين على المساهمة في بناء مجتمع قوي، وإيماء  إلى التظلمات الواردة إلى المديريات من غير المقبولين في الدفعة الثانية من مسابقة 30 ألف معلم، يتم موافاة الوزارة بأسماء من  تقدموا بتظلم من الدفعة الثانية متضمنة الاسم رباعي والرقم القومي والتليفون) في موعد أقصاه اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025.

 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الاستعانة بالمعلمين بمعلمى المدرسة كأولوية لسد عجز المعلمين في المدارس، بالإضافة إلي الاستعانة بالمعلمين المحالين إلى المعاش.

سد العجز في المدارس 

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الاستعانة بمعلمى الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، واستكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًّا.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بضرورة سرعة صرف حقوق جميع العاملين بالحصة فى نهاية الشهر أو على بداية الشهر التالى.

 

 

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مسابقة 30 الف معلم 30 ألف معلم وزارة التربية والتعليم
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