موعد مباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الدوري الإنجليزي، يستضيف تشيلسي نظيره بورنموث مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، ضمن الأسبوع الحادي والعشرين من عمر بطولة البريميرليج.

موعد مباراة تشيلسي وبورنموث

وتنطلق صافرة مباراة تشيلسي وبورنموث في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية وقطر، والحادية عشر والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.



القناة الناقلة لمواجهة تشيلسي ضد بورنموث

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لنقل لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المقرر أن تذاع مباراة تشيلسي أمام بورنموث على قناة bein sports HD3.

ويحتل البلوز المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بينما يأتي بورنموث في المركز السابع برصيد 33 نقطة.

ويشهد الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء 4 مباريات وهي: نوتينجهام فورست ضد ليفربول، وبرينتفورد ضد مانشستر سيتي، وتشيلسي ضد بورنموث، ووست هام ضد فولهام.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- ليفربول 46 نقطة

2- آرسنال 40 نقطة

3- نوتينغهام فورست 40 نقطة

4- تشيلسي 36 نقطة

5- نيوكاسل يونايتد 35 نقطة

6- مانشستر سيتي 34 نقطة

7- بورنموث 33 نقطة

8- أستون فيلا 32 نقطة

9- فولهام 30 نقطة

10- برايتون 28 نقطة

11- برينتفورد 27 نقطة

12- توتنهام هوتسبير 24 نقطة

13- مانشستر يونايتد 23 نقطة

14- وست هام يونايتد 23 نقطة

15- كريستال بالاس 21 نقطة

16- إيفرتون 17 نقطة

17- وولفرهامبتون 16 نقطة

18- إبسويتش تاون 16 نقطة

19- ليستر سيتي 14 نقطة

20- ساوثهامتون 6 نقاط.

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