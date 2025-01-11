 تشيلسي يفوز على موركامب بخماسية في  كأس الاتحاد الإنجليزي

فاز فريق تشيلسي علي فريق موركامب سيتي الذى يلعب فى الدرجة الثانية بخماسية نظيفة في دور الـ 64 بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الحالي علي ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

مباراة تشيلسي وموركامب

وانهي البلوز سلسلة من أربع مباريات بلا فوز حيث لم يحقق تشيلسي أي فوز منذ فوزه 2-1 على برينتفورد قبل نحو شهر، مع التعادل ضد إيفرتون وكريستال بالاس بالإضافة إلى الهزائم أمام فولهام وإيبسويتش لرجال ماريسكا.

وكان تشكيل تشيلسي بدأ مباراة موركامب في كأس الاتحاد الإنجليزي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: فيليب يورجينسين

في خط الدفاع: ريس جيمس، توسين، ديساسي، فييجا.

في خط الوسط: لافيا، نكونكو، فيليكس.

في خط الهجوم: جورج، نيتو، جويو.



بينما جاء تشكيل موركامبي أمام تشيلسي كالاتى:

بورجوين، هندري، وايت، ستوت، إدواردز، ويليامز، توليت، داكرز، توتوندا، سونجو، جونز.

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