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قرارات جديدة لرئيس جامعة القاهرة بتعيين وكيلين بكلية دار العلوم و6 رؤساء مجالس

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 أصدر الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، عدة قرارات بتعيين قيادات أكاديمية جديدة بكليتى دار العلوم، وطب قصر العينى، شملت القرارات تعيين وكيلين جديدين للدراسات العليا والبحوث، وشئون التعليم والطلاب، و6 رؤساء جدد لمجالس أقسام بكلية الطب شملت أقسام طب الحالات الحرجة، وأمراض القلب، والتشريح، والأمراض الباطنة، والأمراض المتوطنة، والطب المهني والبيئي، بالإضافة إلى تعيين مديرا لمركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر.

 

قرارات جديدة لرئيس جامعة القاهرة بتعيين وكيلين بدار العلوم و٦ رؤساء مجالس أقسام بطب قصر العيني ومدير لمركز الطباعة والنشر

 ووجه رئيس الجامعة القيادات الجديدة بالعمل بروح الفريق وتطوير الأداء بكافة المواقع، والحفاظ على ماحققته الجامعة من مكتسبات، والتمسك بالقيم والتقاليد والأعراف الجامعية، والاهتمام بتطوير الجوانب الأكاديمية والبحثية، ومواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية، والمستجدات على الساحة العالمية فى مختلف التخصصات العلمية.

 

محمد سامي عبد الصادق يوجه القيادات الجديدة بالعمل بروح الفريق والتعاون الفعال لتحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية، مع التمسك بالقيم والتقاليد والأعراف الجامعية، والالتزام بمعايير الجودة للارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي، وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع

 وشدد د.محمد سامى عبد الصادق فى توجيهاته على استثمار كل الإمكانات المادية والطاقات البشرية، بما يساهم فى تطوير العملية التعليمية والبحثية، ويهيئ بيئة ملائمة ومحفزة لطلاب الجامعة وباحثيها.

 وقد شملت القرارات التى أصدرها رئيس الجامعة تعيين كل من: د.صفوت علي صالح محمد وكيلا للدراسات العليا والبحوث، ود.حجاج أنور عبد الكريم وكيلا لشئون التعليم والطلاب بكلية دار العلوم.

وفي كلية الطب شملت قرارات رئيس الجامعة تعيين 6 رؤساء لمجالس أقسام بكلية الطب،ضمت كلا من: د.طارق محمد سمير الجوهري (طب الحالات الحرجة)، ود.هشام صلاح الدين طه عبد الحليم،(أمراض القلب)، ود.حنان نبيل جاد الله جرجس(التشريح)، ود.أمانى عبد المقصود محمد شلقامى (الأمراض الباطنة)، ود.مها سيد حسب الله عويس(الأمراض المتوطنة)، ود.إيناس محمد فوزى فتوح (الطب المهني والبيئي).

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كذلك شملت قرارات رئيس الجامعة تعيين د. محمد إبراهيم محمد خطاب قائما بأعمال مدير مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر.

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جامعة القاهرة دار العلوم طب قصر العيني

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