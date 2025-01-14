تاريخ مشاركات مصر في مونديال اليد.. الحضور الـ18 للفراعنة.. وإنجاز 2001 بفرنسا الأبرز

مونديال اليد، يستعد منتخب مصر لكرة اليد، لتحقيق إنجاز جديد في بطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج، خلال الفترة من 14 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر لكرة اليد في المجموعة الثامنة، التي تضم معها كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

ويفتتح الفراعنة مشواره في مونديال اليد مع الأرجنتين غدا الأربعاء، ثم المنتخب البحريني يوم الجمعة المقبل، ويختتم منتخبنا مواجهاته بالدور التمهيدي بمواجهة كرواتيا يوم الأحد المقبل.

مواعيد مباريات منتخب مصر لكرة اليد في المونديال

الأربعاء 15 يناير

مصر والأرجنتين 7:00 مساء

الجمعة 17 يناير

مصر والبحرين 7:00 مساء

الأحد 19 يناير

مصر وكرواتيا 9:30 مساء.

قائمة منتخب اليد في المونديال

وكان الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور أعلن القائمة النهائية لخوض منافسات بطولة العالم في نسختها الـ29 للرجال.

وضمت القائمة 18 لاعبًا، وهم: كريم هنداوي ومحمد علي في حراسة المرمى ومعه أحمد هشام "سيسا" وبلال إبراهيم وعلي زين وأحمد هشام "دودو" وعبد الرحمن فيصل وأحمد خيري وسيف الدرع وسيف هاني "فوكس" ويحيى خالد ومحسن رمضان ومحمد سند وأكرم يسري وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف ومحمد طارق.

غيابات الفراعنة في مونديال اليد 2025

ويفقد الفراعنة في تلك البطولة العديد من اللاعبين البارزين في مقدمتهم يحيى الدرع وحسن وليد قداح للإصابة، ومهاب سعيد وخالد وليد ومحمد عصام الطيار.

وكان المنتخب المصري شارك في دورة إسبانيا الودية حيث خسر من النرويج 29 / 33، وفاز على رومانيا بنتيجة 33 / 30 وعلى سلوفاكيا 39 / 24.

تاريخ منتخب مصر في مونديال اليد

ويملك منتخب مصر تاريخا جيدا في بطولة العالم لكرة اليد حيث حقق المركز الرابع في نسخة 2001 التي أقيمت بفرنسا في إنجاز كبير.

ويعتبر منتخب مصر أكثر المنتخبات العربية مشاركة في بطولة العالم لكرة اليد.

أبرز إنجاز لمنتخب مصر بالمونديال

وفي آخر 3 نسخ عاد منتخب مصر للظهور بقوة من جديد وتواجد ضمن أفضل 8 منتخبات بالعالم، حيث حقق المركز الثامن في نسخة 2019، وفي نسختي 2021 و2023 تواجد في المركز السابع.

وشارك المنتخب المصري في بطولة العالم 17 مرة منذ النسخة الأولى عام 1964، ليكون الفراعنة أول فريق عربي وأفريقي وثالث منتخب غير أوروبي يشارك ببطولة العالم بعد البرازيل واليابان، واحتل الفراعنة المركز الخامس عشر.

وتغيب المنتخب المصري منذ بطولة 64 حتى عاد للظهور من جديد في بطولات العالم عام 1993 بالسويد ليظل متواجدا دون غياب حتى الآن.

وفي نسخة 1995 والتي أقيمت في أيسلندا تواجد المنتخب المصري في مجموعة ضمت كل من إسبانيا والسويد وبيلاروسيا والكويت والبرازيل، وفاز الفراعنة علي البرازيل والكويت وبيلاروس، وخسر من إسبانيا والسويد، ونجح في تحقيق أول إنجازاته حينما نجح في عبور عقبة دور الــ16 بعد الفوز على رومانيا ثم خسر من كرواتيا ليحصد المركز السادس في البطولة.

وفي نسخة 1997 باليابان، جاء المنتخب المصري في المجموعة الثالثة مع إسبانيا والتشيك وتونس والبرازيل والبرتغال، وحقق 4 انتصارات وتعادل وحيد، ولم يتلق أي خسارة ليبلغ دور الـ16 والذي تخطى فيه المنتخب الكوبي 24 / 20، قبل أن يخسر من فرنسا في دور الـ8 بنتيجة 19 / 22، ويحصد المركز السادس للمرة الثانية على التوالي.

وكان الحدث التاريخي في بطولة عام 1999 والتي استضافتها مصر لأول مرة في التاريخ، حيث جاء منتخب الفراعنة في مجموعة ضمت ألمانيا وكوبا والسعودية ومقدونيا والبرازيل، وحقق المنتخب المصري 4 انتصارات وخسر مواجهة وحيدة ليصعد لدور الــ16 حيث أقصى المنتخب التونسي بنتيجة 24 / 22 ولكن الفراعنة ودعوا البطولة من دور الــ8 للمرة الثالثة على التوالي حين خسروا أمام روسيا 20 / 26 وأنهى المسابقة في المركز السابع.

وكان مونديال فرنسا عام 2001 شهد أكبر إنجاز للفراعنة، حيث وقعوا في مجموعة تضم السويد وأيسلندا والبرتغال والتشيك والمغرب، ونجح في تحقيق 3 انتصارات وتعادل وخسارة وحيدة، وفي دور الــ16 فاز المنتخب المصري علي الجزائر 24 / 21 قبل أن يفوز على المنتخب الروسي 21 / 19 ويتأهل للمربع الذهبي لأول مرة في تاريخه لكنه خسر من المنتخب الفرنسي 21 / 24 قبل أن يخسر صراع البرونزية أمام يوغوسلافيا ويحصد المركز الرابع في إنجاز مذهل.

في بطولة العالم 2003 بالبرتغال، تراجع المنتخب المصري بصورة كبيرة واحتل المركز الخامس عشر، وفي مونديال 2005 بتونس حصد المركز الــ 14، وفي بطولة العالم 2007 بألمانيا حصد المنتخب المصري المركز السابع عشر، وتحسنت الأمور نسبيا في بطولة 2009 بكرواتيا ليحصد المركز الــ14.

كما حصد المنتخب المصري المركز الرابع عشر أيضا في مونديال 2011 الذي أقيم في السويد والسادس عشر في مونديال 2013 والرابع عشر في بطولة العالم 2015 بقطر، والثالث عشر في بطولة 2017 بفرنسا.

وعاد المنتخب المصري منذ بطولة 2019 التي أقيمت في ألمانيا والدنمارك للتواجد مع الكبار حين نجح في تحقق فوز وتعادل وتعرض للخسارة في مباراتين بالدور التمهيدي في المجموعة التي ضمت السويد والمجر وقطر والأرجنتين وأنجولا، وفي الدور الرئيسي (دور الــ 16) تواجد في مجموعة أخرى حيث فاز على تونس 30 / 23 وخسر من النرويج والدنمارك ليحصد المركز الثامن.

وفي كأس العالم 2021 والتي نظمتها مصر للمرة الثانية تأهلت مصر لدور الـ16 بعد أن حصدت المركز الثاني في مجموعتها التي ضمت معها السويد ومقدونيا وتشيلي، كما نجحت مصر في تخطي الدور الرئيسي (دور الـ 16) ليكون الصدام القوي والعنيف في دور الثمانية أمام الدنمارك والتي خسرها الفراعنة برميات الترجيح بعد التعادل 35-35، في مباراة وصفت وقتها أنها واحدة من أعظم مواجهات الحقبة الأخيرة في بطولات العالم لتحتل مصر المركز السابع في الترتيب العام قبل أن تكرر نفس المركز في البطولة الأخيرة التي أقيمت في بولندا والسويد.



المراكز التي حققها منتخب مصر في تاريخ بطولات العالم لليد

1964: الخامس عشر

1993: المركز 12

1995: المركز السادس

1997: المركز السادس

1999: المركز السابع

2001: المركز الرابع

2003: المركز الخامس عشر

2005: المركز الرابع عشر

2007: المركز الـ 17

2009: المركز الرابع عشر

2011: المركز الرابع عشر

2013: المركز السادس عشر

2015: المركز الرابع عشر

2017: المركز الثالث عشر

2019: المركز الثامن

2021: المركز السابع

2023: المركز السابع

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