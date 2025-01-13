6 منتخبات عربية تزين بطولة العالم لكرة اليد في نسختها الـ29 (تقرير)

كرة اليد، ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة الـ29 من بطولة العالم لكرة اليد، والتي تقام بمشاركة 32 منتخبا هي الأفضل في العالم، بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، وذلك خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير المقبل.

وتشهد بطولة العالم الحالية حدثًا مميزًا وهو تواجد 6 منتخبات عربية، 3 منهم يمثلون قارة أفريقيا وهي مصر وتونس والجزائر و3 من آسيا وهي الكويت وقطر والبحرين.

منتخب مصر الأكثر مشاركة

ويعد منتخبنا الوطني هو أكثر المنتخبات العربية مشاركة في بطولات العالم عبر التاريخ، حيث سبق لمنتخبنا التواجد في 17 نسخة من بطولات العالم، وجاءت أفضل نتائجه بحصد المركز الرابع في نسخة 2001 بفرنسا، وهي البطولة التي قدم فيها لاعبينا أداء أبهر العالم.

أفضل إنجاز عربي في المونديال

أما المنتخب القطري فهو صاحب أفضل نتيجة يحققها منتخب عربي في البطولة، وذلك بعد الفوز بالمركز الثاني والميدالية الفضية في البطولة التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة عام 2015، وكانت خسارته في المباراة النهائية أمام الديوك الفرنسية.

مشاركة منتظرة لمنتخب تونس

ويمتلك المنتخب التونسي أيضا نصيب كبير من المشاركات في تاريخ بطولات العالم، حيث سجل حضوره في 16 نسخة سابقة، وكانت أفضل نتيجة هي احتلال المركز الرابع في مونديال 2005 بتونس، وحقق المركز الـ25 في النسخة الأخيرة من البطولة المونديالية.

أما المنتخب الجزائري فيسعى لتقديم أداء جيد في الظهور رقم 17 على مستوى المشاركة في بطولات العالم، يستطيع من خلاله محو ما حققه في النسخة الأخيرة من المونديال بعدما احتل المركز الـ31 في النسخة الأخيرة وهو مركز لا يليق بمحاربي الصحراء.

وفي المقابل لا يمتلك المنتخب البحريني تاريخا كبيرا في بطولات العالم، حيث سبق له المشاركة في 5 نسخ فقط، وجاءت أفضل نتائجه باحتلال المركز الـ16 في النسخة الأخيرة من بطولة العالم والتي أقيمت بتنظيم مشترك بين بولندا والسويد.

ونفس الحال نجده أيضًا مع المنتخب الكويتي الذي يستعد لتسجيل المشاركة رقم 9 في بطولة العالم، ويعود أخر ظهور له في مونديال 2009 بكرواتيا وحقق حينها المركز الـ22، من أصل 24 منتخبًا شاركوا في البطولة.

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