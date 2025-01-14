أوبري بلازا تغلق حسابها على إنستجرام بعد انتحار زوجها جيف باينا

أغلقت الممثلة "أوبري بلازا"، المشهورة بتجسيد شخصية LadyDeath، في عالم مارڤل السينمائي، حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، الإنستجرام، وذلك بعد أيام قليلة، من انتحار زوجها المخرج "جيف باينا".

أوبري بلازا وانتحار زوجها جيف باينا

والتزمت الممثلة أوبري بلازا، الصمت منذ واقعة انتحار زوجها، المخرج والسيناريست جيف باينا، في ٤ يناير ٢٠٢٥، ولم تصدر أي بيان حول الوفاة، كما رفضت التحدث مع وسائل الإعلام.

انتحار المخرج جيف باينا

أعلنت رسميًا سلطة إنفاذ القانون بولاية كاليفورنيا، أن المخرج والسيناريست، جيف باينا مات مُنتحرًا،عن عمر يُناهز 47 عامًا، بعد أن اكتشف أحد المساعدين له جثته في منزله.

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