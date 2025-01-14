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محافظات

3 من قرية واحدة، وفاة الحالة الخامسة بحادث اصطدام ملاكي بدراجة وتوك توك بالمنوفية

وفاة الحالة الخامسة
وفاة الحالة الخامسة بحادث كفر طنبدى بالمنوفية،فيتو

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالى قرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم فى محافظة المنوفية، عقب إعلان وفاة الحالة الخامسة فى حادث كفر طنبدي والذي وقع الأسبوع الماضي.

 

وأعلنت أسرة الشاب شوقي علي والذي كان قبل ساعات أحد المصابين في الحادث، وفاته قبل قليل ليرتفع ضحايا الحادث لـ 5 أشخاص بينهم 3 من قرية البتانون.

 

مصرع وإصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بالمنوفية

ولقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين في اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية وتوك توك، بطريق كفر طنبدى التابعة لمركز شبين الكوم فى محافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر الازم بالواقعة.

إصابة 8 أشخاص ووفاة حالة في حادث بالمنوفية

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شبين الكوم يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق كفر طنبدي التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، حيث اصطدم توك توك بسيارة ملاكي بدراجة نارية وأسفر الحادث عن وقوع 8 إصابات وحالة وفاة واحدة حتى الآن.

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قرية البتانون مركز شبين الكوم شبين الكوم محافظة المنوفية حادث كفر طنبدى اخبار حوادث المنوفية

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