انفصال جيسيكا سيمبسون وإريك جونسون بعد 10 سنوات زواج

أعلنت المغنية الشهيرة، جيسيكا سيمبسون، انفصالها عن زوجها إريك جونسون، بعد 10 سنوات من الزواج و14 عامًا معًا.

تفاصيل انفصال جيسيكا سيمبسون وإريك جونسون

وقالت جيسيكا في بيان لموقع ET: "أنا وإريك نعيش منفصلين، ونواجه موقفًا مؤلمًا في زواجنا.. أطفالنا يأتون في المقام الأول، ونحن نركز على ما هو الأفضل لهم… نحن ممتنون لكل الحب والدعم الذي كان في طريقنا، ونقدر الخصوصية الآن بينما نعمل على حل هذه المشكلة كعائلة".

وانجب الثنائي، ثلاثة أطفال معًا، وهم ماكسويل 12 عامًا، وإيس 11 عامًا، وبيردي، 5 أعوام.

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