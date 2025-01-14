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محافظات

محدش شايف حاجة، شاهد ماذا فعلت الشبورة الضبابية بطرق وميادين الإسكندرية

الشبورة المائية،فيتو
الشبورة المائية،فيتو

شهدت بعض الطرق والمبادين العامة محافظة الإسكندرية منذ قليل شابورة مائية كثيفة وصلت إلى حد الضباب مما يوثر على حركة المارة وسائقى السيارات بسبب انعدام الروية. 

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وكان قد أعلنت محافظة الإسكندرية برئاسة  الفريق أحمد خالد حسن أنه تم إغلاق كل من طريق الإسكندرية الصحراوي،ومحور التعمير حتى وضوح الرؤية، للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

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ياتى ذلك نظرا لكثافة الشبورة المائية التي وصلت إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأهابت المحافظة بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة صباحًا اليوم الثلاثاء 14 يناير، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وطالبت هيئة الأرصاد، قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، كما نصحت بالتالي أثناء تكون الشبورة المائية على الطرق:

- القيادة بهدوء تام.

- لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.

- إضاءة كشافات الشبورة المائية.

 

- زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

- استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

- فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

- استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

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الاسكندرية الفريق أحمد خالد الإسكندرية الصحراوي ومحور التعمير

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