الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بحضور نجوم الفن، موعد انطلاق حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 بالسعودية

joy awards، فيتو
joy awards، فيتو

تستعد المملكة العربية السعودية لانطلاق الدورة الخامسة من حفل توزيع جوائز joy awards لعام 2025 بحضور كوكبة من نجوم الفن وصانعي المحتوى من كل أنحاء العالم.

و ينطلق حفل joy awards 2025 يوم السبت المقبل فى تمام الساعة الـ 7 مساء.

 

حفل joy awards

وتعد joy awards أضخم احتفالية بالشرق الأوسط لتكريم صناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويقام الحفل في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاثة عشر جائزة.

وتضم جوائز الحفل: جائزة الفنان المفضل، الفنانة المفضلة، الأغنية المفضلة، جائزة الرياضي والرياضية المفضلة، جائزة المؤثر المفضل والمؤثرة المفضلة، وجائزة الأكثر مشاهدة، إضافة إلى الجوائز التكريمية، وتشمل: جائزة صنّاع الترفيه الفخرية، جائزة الإنجاز مدى الحياة وجائزة شخصية العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

joy awards جوائز joy awards موسم الرياض
ads

الأكثر قراءة

عضو مجلس أمناء مدرسة "نوتردام دي سيون" تكشف عن رسالة مؤثرة لوالدة الطالبة ريناد عماد بعد وفاتها

مش أول مرة يحصل معاها كدا، الصيدلي المتهم بإنهاء حياة سيدة بحقنة مضاد حيوي بالمنوفية يكشف مفاجأة

حذف البطاقات التموينية من منظومة الدعم لهذه الفئات

بعد إغمائه داخل الطائرة، ماذا قال طبيب الأهلي عن احتياج وسام أبو علي إلى منظم لضربات القلب

بشكل مفاجئ، انهيار جزئي لمنزل مكون من 5 طوابق بشبرا وقرار بإخلاء السكان فورا (صور)

رد حاسم من زوجة مدحت شلبي بشأن حالته الصحية وتوجه رسالة للمشكيين

حقيقة إنهاء طالبة بالصف السادس الابتدائي لحياتها بسبب التنمر بالإسكندرية، وهذا موقف النيابة

بالأسماء، ارتفاع ضحايا انقلاب ميكروباص بطريق بنها الحر إلى حالة وفاة و9 مصابين

منوعات

المزيد

معارضة للنظام من داخل بيت الأسد، من هي مجد جدعان العائدة لسوريا بعد هروب 17 عاما (فيديو)

47 درجة تحت الصفر، ماراثون وسط برد قارس في روسيا

دراسة تكشف طريقة فعالة تزيد فرص الإقلاع عن التدخين نهائيا

بعدما تفوقت على الذهب مؤخرا، كيف يمكنك الاستثمار في الفضة بشكل صحيح؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير 2025

اخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 13-1-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 13-1-2025

المزيد

انفوجراف

دواعي الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية