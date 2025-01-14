بحضور نجوم الفن، موعد انطلاق حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 بالسعودية

تستعد المملكة العربية السعودية لانطلاق الدورة الخامسة من حفل توزيع جوائز joy awards لعام 2025 بحضور كوكبة من نجوم الفن وصانعي المحتوى من كل أنحاء العالم.

و ينطلق حفل joy awards 2025 يوم السبت المقبل فى تمام الساعة الـ 7 مساء.

حفل joy awards

وتعد joy awards أضخم احتفالية بالشرق الأوسط لتكريم صناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويقام الحفل في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاثة عشر جائزة.

وتضم جوائز الحفل: جائزة الفنان المفضل، الفنانة المفضلة، الأغنية المفضلة، جائزة الرياضي والرياضية المفضلة، جائزة المؤثر المفضل والمؤثرة المفضلة، وجائزة الأكثر مشاهدة، إضافة إلى الجوائز التكريمية، وتشمل: جائزة صنّاع الترفيه الفخرية، جائزة الإنجاز مدى الحياة وجائزة شخصية العام.

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