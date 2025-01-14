محبة أم استسلام، محامي سيف الدين الجزيري يكشف كواليس التصالح مع الزمالك

أكد أنيس بن ميم محامي الدولي التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي الزمالك انتهاء أزمة اللاعب مع القلعة البيضاء.

تصريحات محامي سيف الدين الجزيري

وقال أنيس بن ميم في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: "الجزيري مستمر في صفوف الزمالك لمدة موسمين".

وتابع: "رغبة اللاعب من البداية هي الاستمرار مع الزمالك، لذلك وافق على جدولة مستحقاته".

وأضاف: "الجزيري خفض قيمة تعاقده مع الزمالك، وسيعود للتدريبات بداية من الغد".

واستدرك: "الجزيري كان يستطيع فسخ عقده مع الزمالك منذ يوم 7 يناير الجاري، لكنه تمسك بالاستمرار مع الفريق".

وأتم بن المحامي التونسي تصريحاته قائلا: "سيف الجزيري وقع على العقد الجديد دون أن يتقاضى أي أموال، لأنه يحب أن يستمر بصفوف الأبيض".

وسبق أن هدد التونسي سيف الدين الجزيري، مسؤولي الزمالك بتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وقال أنيس بن ميم محامي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، في تصريحات سابقة:" "اللاعب لديه رواتب متأخرة حوالي 8-9 أشهر، لكنه تعاون وساند الإدارة من قبل، وطلب من الإدارة الحصول عليها بشكل ودي أكثر من مرة.

وأضاف بن ميم لقناة أون تايم سبورتس: “هذه ليست شكوى بل إنذار للمطالبة بأمواله، خلال 15 يومًا سيحق له الرحيل مجانًا”.

وأكمل: الجزيري وقع على تجديد عقده ويتبقى أن النادي يوثق العقد الجديد.

وواصل:اللاعب رفض تخفيض عقده الجديد بنسبة 40% في تراجع من قبل الإدارة عن الاتفاق القديم.

وأوضح: الجزيري يمر بضغوط نفسية ومادية كبيرة لمدة 6 أشهر، لكنه تحمل الزمالك.

وأكد: توجد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الجزيري لخفض راتبه وكذلك مطالبة جروس بعدم إشراكه في المباريات".

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